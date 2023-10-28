Удар российской армии по Херсону: пострадали семь человек

В ночь на субботу, 28 октября, российские войска нанесли удары по Херсону, в результате чего есть разрушения, также семь человек получили ранения, сообщают местные власти.
В центре города повреждено более 10 жилых домов, сообщил в Telegram глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Три человека были госпитализированы.
"В Херсоне прогремели несколько взрывов! Враг с левого берега ударил, в частности, по центральной части города. Есть разрушения в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется", - написал Роман Мрочко.
Пока неизвестно, пострадал ли город от артиллерийского огня или от ракет и беспилотников. Сообщается, что в этом районе были перехвачены два боевых дрона российского производства.
Сообщалось также об ударах в соседнем районе Николаева, где украинские ПВО сбили три управляемые авиационные ракеты H-59.
Ранее сообщалось, что российская ракета попала в пожарную часть в городе Изюм, ранив восемь пожарных, четверо из которых были доставлены в больницу. Был причинен ущерб зданию, а также повреждено 13 транспортных средств.
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