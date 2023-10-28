Удар российской армии по Херсону: пострадали семь человек

В центре города повреждено более 10 жилых домов, сообщил в Telegram глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Три человека были госпитализированы.

"В Херсоне прогремели несколько взрывов! Враг с левого берега ударил, в частности, по центральной части города. Есть разрушения в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется", - написал Роман Мрочко.

Пока неизвестно, пострадал ли город от артиллерийского огня или от ракет и беспилотников. Сообщается, что в этом районе были перехвачены два боевых дрона российского производства.

Сообщалось также об ударах в соседнем районе Николаева, где украинские ПВО сбили три управляемые авиационные ракеты H-59.

Ранее сообщалось, что российская ракета попала в пожарную часть в городе Изюм, ранив восемь пожарных, четверо из которых были доставлены в больницу. Был причинен ущерб зданию, а также повреждено 13 транспортных средств.