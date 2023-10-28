Один человек погиб в результате пожара в Балвском крае

В 16:33 в VUGD поступил вызов из Балвского края, где загорелся одноэтажный жилой дом. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что дом горит открытым пламенем на площади 80 кв. м, а кровля уже обрушилась.

Во время тушения в здании было обнаружено тело погибшего.

Около 20:00 пожарные получили вызов из Валкской волости, где горели чердак и кровля одноэтажного жилого дома на площади 80 кв. м. Пожарные эвакуировали из здания одного человека.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 39 вызовов на пожары и 24 на спасательные работы.