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Один человек погиб в результате пожара в Балвском крае

rus.tvnet.lv/LETA
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Пожарный. Иллюстративное фото
Пожарный. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

В пятницу, 28 октября, в результате пожара в Балвском крае погиб один человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 16:33 в VUGD поступил вызов из Балвского края, где загорелся одноэтажный жилой дом. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что дом горит открытым пламенем на площади 80 кв. м, а кровля уже обрушилась.

Во время тушения в здании было обнаружено тело погибшего.

Около 20:00 пожарные получили вызов из Валкской волости, где горели чердак и кровля одноэтажного жилого дома на площади 80 кв. м. Пожарные эвакуировали из здания одного человека.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 39 вызовов на пожары и 24 на спасательные работы.

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