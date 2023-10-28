В Казахстане более 20 человек погибли в результате пожара в шахте

«Это не так. Переговоры никакие не ведутся. Можете не верить каким-то слухам. Да, компания имеет просроченные обязательства, по ремонту оборудования, по инвестициям. Трагические события, которые происходят на предприятии с гибелью людей, естественно, не могут нас не беспокоить. Поэтому ведется работа по привлечению других инвесторов, которые могут эффективно работать и вложить средства для развития данного производства. В частности, безопасность труда — главный приоритет, но с компанией, которые вы назвали, переговоры не ведутся. Какие именно компании, не могу сказать, эта информация преждевременная», - сказал Роман Скляр.

Серия аварий

В августе на другой шахте «АрселорМиттал Темиртау» - «Казахстанской» - произошла авария, в результате которой погибли пять человек.

В ноябре прошлого года пять человек погибли на шахте имени Ленина. При взрыве метана в 2006 году там же погиб 41 горняк, эта авария считается самой крупной в истории шахты.

После гибели пяти человек на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области в августе власти Казахстана заявили, что политическое решение по уходу компании «АрселорМиттал» из Казахстана уже принято.

контекст Фото: BBC