В Казахстане более 20 человек погибли в результате пожара в шахте

В результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана погиб по меньшей мере 21 шахтер. Поиски еще 23 человек продолжаются. После аварии казахстанские власти распорядились прекратить сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау», которая с 1990-х владеет шахтами Карагандинского бассейна и крупным металлургическим комбинатом.
Хозяин шахты «АрселорМиттал Темиртау» (дочка базирующейся в Люксембурге сталелитейного концерна) заявил, что, предположительно, в лаве произошел взрыв газометана.
Из 252 человек, работавших в шахте, 208 удалось эвакуировать, цитирует Reuters сообщение компании.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, приехавший в Караганду, распорядился «прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией».
Казахстанские власти сообщили в субботу, что завершают оформление сделки по национализации компании.
«В настоящее время ведется работа по возвращению предприятия в пользу Республики Казахстан», — сказали в пресс-службе правительства.
«АрселорМиттал Темиртау» — крупнейший в Казахстане металлургический комбинат. С середины 1990-х входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal, владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками.
Местные власти высказывали ранее недовольство тем неспособностью ArcelorMittal выполнить свои инвестиционные обязательства, модернизировать оборудование и обеспечить безопасность работников после серии смертельных аварий.
В сентябре первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр рассказал, что казахстанские власти ведут переговоры с потенциальными инвесторами, которые могли бы выкупить сталелитейное предприятие. Премьер при этом опроверг информацию о переговорах с российской «Северсталью».
«Это не так. Переговоры никакие не ведутся. Можете не верить каким-то слухам. Да, компания имеет просроченные обязательства, по ремонту оборудования, по инвестициям. Трагические события, которые происходят на предприятии с гибелью людей, естественно, не могут нас не беспокоить. Поэтому ведется работа по привлечению других инвесторов, которые могут эффективно работать и вложить средства для развития данного производства. В частности, безопасность труда — главный приоритет, но с компанией, которые вы назвали, переговоры не ведутся. Какие именно компании, не могу сказать, эта информация преждевременная», - сказал Роман Скляр.
Серия аварий
В августе на другой шахте «АрселорМиттал Темиртау» - «Казахстанской» - произошла авария, в результате которой погибли пять человек.
В ноябре прошлого года пять человек погибли на шахте имени Ленина. При взрыве метана в 2006 году там же погиб 41 горняк, эта авария считается самой крупной в истории шахты.
После гибели пяти человек на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области в августе власти Казахстана заявили, что политическое решение по уходу компании «АрселорМиттал» из Казахстана уже принято.
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