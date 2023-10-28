СМИ Украины: Покушение на Царева организовала СБУ

Покушение на экс-депутата Верховной рады и одного из лидеров сепаратистских "ДНР" и "ЛНР" Олега Царева было организовано Службой безопасности Украины (СБУ), рассказал украинским СМИ источник в спецслужбе в пятницу, 27 октября.

"Он давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления. Царев - абсолютно законная цель. Это не просто фанатик "русского мира", а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев", - цитируют собеседника в СБУ издания "Укринформ", "Украинская правда", украинская служба BBC и другие СМИ.

Источник изданий подтвердил информацию, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия. По оперативной информации, его состояние критическое, сказал собеседник в СБУ.

Покушение на Царева в Ялте

Покушение на Царева произошло 27 октября в Ялте в аннексированном Россией Крыму. "Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. В Олега стреляли", - сообщил представитель "властей" оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов. По данным Telegram-канала Mash, покушение произошло около дома политика. По состоянию на вечер 27 октября СМИ и Telegram-каналы сообщали, что Царев находится в тяжелом состоянии.