Опрос: переход на зимнее время влияет на самочувствие большей части жителей Латвии

На самочувствие более половины жителей Латвии влияет смена с летнего на зимнее время, свидетельствуют данные опроса, проведенного Mēness aptieka и исследовательским агентством Norstat.
То, что смена с летнего на зимнее время очень влияет на самочувствие, отметили 18% опрошенных - чаще всего в возрастных группах от 30 до 39 лет и от 60 до 74 лет - в среднем, четверть респондентов этих возрастных групп. Наиболее резко смена с летнего на зимнее время влияет на живущих в Латгале - 28%, а в остальных регионах относительно меньше: в Видземе - 20%, в Земгале - 18%, в районах около Риги - 17%, в Риге - 16% и в Курземе - 15%.
А 38% на вопрос, насколько смена с летнего на зимнее время влияет на их самочувствие, дали ответ, что на них она скорее влияет, чем нет - 41% женщин и 34% мужчин, а также половина проживающих в Земгале.
27% дали в ходе опроса оценку, что смена с летнего на зимнее время на их самочувствие скорее не влияет и 13%, что совсем не влияет. В возрастной группе 40-49 лет больше всего - 31% - тех, на кого смена с летнего на зимнее время скорее не влияет. Также думает треть опрошенных в Курземе, Рижском районе и Риге, в других местах таких людей меньше.
18% опрошенных мужчин совсем не замечают смену с летнего на зимнее время, а среди женщин лишь 8% уверены, что поворот часов осенью и весной никак не сказывается на их самочувствии. Так же думают 10% молодых людей Латвии в возрасте от 18 до 29 лет, 12% сениоров от 60 до 74 лет, 13% жителей в возрасте от 30 до 49 лет, а больше всего - 17% в возрасте от 50 до 59 лет.
Напомним, переход с летнего на зимнее время в этом году пройдет 29 октября, в 4 утра, или в ночь с субботы на воскресенье. Часы нужно будет перевести на час назад, сообщает Министерство экономики.
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