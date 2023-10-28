Опрос: переход на зимнее время влияет на самочувствие большей части жителей Латвии

То, что смена с летнего на зимнее время очень влияет на самочувствие, отметили 18% опрошенных - чаще всего в возрастных группах от 30 до 39 лет и от 60 до 74 лет - в среднем, четверть респондентов этих возрастных групп. Наиболее резко смена с летнего на зимнее время влияет на живущих в Латгале - 28%, а в остальных регионах относительно меньше: в Видземе - 20%, в Земгале - 18%, в районах около Риги - 17%, в Риге - 16% и в Курземе - 15%.

А 38% на вопрос, насколько смена с летнего на зимнее время влияет на их самочувствие, дали ответ, что на них она скорее влияет, чем нет - 41% женщин и 34% мужчин, а также половина проживающих в Земгале.