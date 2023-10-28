В Эстонии у трех защитников памятника - советского танка - аннулировали разрешение на ношение оружия

После протестов, связанных с демонтажем советского танка в Нарве и другими символами советской эпохи, правоохранительные органы лишили трех жителей уезда Ида-Вирумаа разрешений на ношение оружия. Решение объяснили тем, что эти лица активно протестовали против демонтажа танка и "представляли угрозу общественному порядку и безопасности страны".

Один из мужчин - Станислав, фамилия которого не называется - обжаловал решение в суде, настаивая на том, что правоохранители не предоставили доказательств того, как именно он угрожает национальной безопасности Эстонии.

Административный суд Тарту иск не удовлетворил и согласился с правоохранителями. Суд постановил, что,

поскольку истца задержали правоохранители, чтобы предотвратить организацию массовых беспорядков и участие в них, он как владелец огнестрельного оружия мог создать угрозу общественному порядку и национальной безопасности Эстонии.

Суд в решении также отметил, что советский танк является наследием времен советской оккупации и с начала полномасштабной войны России против Украины стал символом ее нынешней агрессии.

Нарва, расположенная фактически на границе Эстонии с Россией, как известно, является самым русским эстонским городом.

В прошлом году по распоряжению правительства в Нарве и ее окрестностях, несмотря на недовольство многих горожан, были перенесены шесть памятников с советской военной символикой, в том числе танк "Т-34". Танк был доставлен в военный музей недалеко от столицы.