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Видео ⟩ Министр обороны Израиля сообщил о начале нового этапа войны в секторе Газа

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Министр обороны Израиля Йоав Галант
Министр обороны Израиля Йоав Галант Фото: AFP/SCANPIX

Израиль начал новый этап войны против правящей в секторе Газа исламистской группировки боевиков ХАМАС, заявил в субботу министр обороны Израиля Йоав Галант.

"Мы перешли на следующий этап войны", - сказал министр в заявлении для израильской общественности.

"Ночью земля в Газе содрогнулась. Мы нанесли удары по целям на земле и под землей, атаковали террористов всех уровней", - добавил он, уточнив, что кампания продолжится до нового приказа.

Галант сказал, что расширена наземная операция в Газе, туда направлены танки и пехота, поддерживаемые широкими воздушными ударами авиации и военно-морских сил.

Израильская армия в субботу предупредила, что город Газа является полем боя и "убежища на севере сектора Газа и в городе Газа небезопасны". В листовках, сброшенных с истребителей, содержится призыв к гражданскому населению "немедленно эвакуироваться" на юг сектора Газа.

Три недели назад, когда началась война, Израиль собрала тысячи солдат у границы полосы газа. До сих пор они проводили короткие ночные рейды в Газе и возвращались обратно в Израиль.

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