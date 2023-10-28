Видео ⟩ Министр обороны Израиля сообщил о начале нового этапа войны в секторе Газа

"Мы перешли на следующий этап войны", - сказал министр в заявлении для израильской общественности.

"Ночью земля в Газе содрогнулась. Мы нанесли удары по целям на земле и под землей, атаковали террористов всех уровней", - добавил он, уточнив, что кампания продолжится до нового приказа.

Israel's Defense Minister Yoav Gallant: I completed a situation assessment. Last night, we accomplished [completed] a phase in the war. We will continue to be strong and precise. And hunt down every terrorist. pic.twitter.com/pSD2ICUkxl — Joe Truzman (@JoeTruzman) October 28, 2023

Галант сказал, что расширена наземная операция в Газе, туда направлены танки и пехота, поддерживаемые широкими воздушными ударами авиации и военно-морских сил.

Израильская армия в субботу предупредила, что город Газа является полем боя и "убежища на севере сектора Газа и в городе Газа небезопасны". В листовках, сброшенных с истребителей, содержится призыв к гражданскому населению "немедленно эвакуироваться" на юг сектора Газа.

Три недели назад, когда началась война, Израиль собрала тысячи солдат у границы полосы газа. До сих пор они проводили короткие ночные рейды в Газе и возвращались обратно в Израиль.