Видео ⟩ Без светофора, но с лишними знаками: пешеходный переход в Вангажи вызывает множество вопросов

Возле новой противошумовой стены в Вангажи есть очень странный пешеходный переход. При езде в кромешной тьме и осадках вовремя увидеть пешеходов очень сложно. Человеку также сложно понять, какой переход регулируемый, а какой - нет.

"Как пешеход может понять, что, преодолев половину перехода, дальше уже нет никакого светофора?", - рассказал ведущий передачи Паул Тимротс, упомянув, что в Риге на подобных переходах иногда устанавливают ограждения, которые вынуждают пешеходов повернуться в сторону едущих машин.

Как выяснила передача, за строительство перехода ответственна SIA Tilts, а проект противошумовой стены разработала компания Projekts EAE.

"Если хочешь потратить два миллиона на одну противошумную стену, знаки нужно размещать везде, где нужно и не нужно", - иронизирует Тимротс, указывая на знаки "Пешеходный переход", которые обращены в обе стороны проезжей части, хотя автомобили на той части дороги могут перемещаться лишь в одну сторону.

Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)