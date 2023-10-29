Президент Ирана: Израиль перешел "красные линии"

Раиси ранее сообщил Al-Jazeera, что Иран не прислушается к предупреждениям США не вмешиваться в ситуацию в секторе Газа. Он также отрицал причастность своей страны к террористической атаке на Израиль 7 октября.

Ось сопротивления - это антизападный и антиизраильский альянс, в который входят Палестина, сирийское правительство, ливанская группировка "Хезболла", боевики просирийского правительства, шиитские ополченцы в Ираке и йеменские хуситы.

На пропалестинском митинге в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "оккупантом" и обвинил его в военных преступлениях. В ответ на это министр иностранных дел Израиля Эли Коэн объявил об отзыве израильских дипломатов из страны для проведения "переоценки турецко-израильских отношений".

Как сообщалось, в субботу министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль начал новый этап войны против правящей в секторе Газа исламистской группировки боевиков ХАМАС.

"Мы перешли на следующий этап войны", - сказал министр в заявлении для израильской общественности.