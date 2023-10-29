Президент Ирана: Израиль перешел "красные линии"

Президент Ирана Ибрахим Раиси написал в своем аккаунте в социальной сети X, что Израиль перешел "красные линии", и это "может заставить всех принять меры". "Вашингтон просит нас ничего не делать, но он оказывает широкую поддержку Израилю. США отправили сообщения "Оси сопротивления", но получили четкий ответ на поле боя".
Раиси ранее сообщил Al-Jazeera, что Иран не прислушается к предупреждениям США не вмешиваться в ситуацию в секторе Газа. Он также отрицал причастность своей страны к террористической атаке на Израиль 7 октября.
Ось сопротивления - это антизападный и антиизраильский альянс, в который входят Палестина, сирийское правительство, ливанская группировка "Хезболла", боевики просирийского правительства, шиитские ополченцы в Ираке и йеменские хуситы.
На пропалестинском митинге в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "оккупантом" и обвинил его в военных преступлениях. В ответ на это министр иностранных дел Израиля Эли Коэн объявил об отзыве израильских дипломатов из страны для проведения "переоценки турецко-израильских отношений".
Как сообщалось, в субботу министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль начал новый этап войны против правящей в секторе Газа исламистской группировки боевиков ХАМАС.
"Мы перешли на следующий этап войны", - сказал министр в заявлении для израильской общественности.
"Ночью земля в Газе содрогнулась. Мы нанесли удары по целям на земле и под землей, атаковали террористов всех уровней", - добавил он, уточнив, что кампания продолжится до нового приказа.
Галант сказал, что расширена наземная операция в Газе, туда направлены танки и пехота, поддерживаемые широкими воздушными ударами авиации и военно-морских сил.
Израильская армия в субботу предупредила, что город Газа является полем боя и "убежища на севере сектора Газа и в городе Газа небезопасны". В листовках, сброшенных с истребителей, содержится призыв к гражданскому населению "немедленно эвакуироваться" на юг сектора Газа.
Три недели назад, когда началась война, Израиль собрала тысячи солдат у границы полосы газа. До сих пор они проводили короткие ночные рейды в Газе и возвращались обратно в Израиль.
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