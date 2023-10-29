Украинский "Нафтогаз" отказался продлевать контракт на транзит газа из РФ в Европу

"Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится - транзит остановится", - сказал менеджер "Нафтогаза".

Чернышов отметил, что Украина не расторгла контракт досрочно, поскольку европейские страны нуждаются в российском газе. Он подчеркнул, что отказ досрочно расторгнуть контракт не связан с опасениями судебных разбирательств со стороны "Газпрома".

"Совершенно не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме. Особенно страны, не имеющие выхода к морям", - пояснил Чернышов.

Контракт, подписанный "Газпромом" и "Нафтогазом" в декабре 2019 года, предусматривает транзит 65 млрд кубометров газа в 2020 году и 40 млрд кубометров газа в год с 2021 по 2024 год. В нем предусмотрен принцип "качай или плати": плата за транзит взимается за объем зарезервированной мощности, даже если фактическая мощность перекачки окажется меньше. Если соглашение не будет продлено, как заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, Украина может навредить ЕС и себе.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина готовит собственную газотранспортную систему, чтобы остановить транзит российского газа.