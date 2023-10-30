Население Риги с каждым годом уменьшается: почему люди покидают столицу?

Основные причины, по которым жители покидают Ригу, связаны с желанием жить в собственном доме, в более зеленой среде, а также с дороговизной жизни и неорганизованной инфраструктурой города.

Представитель Департамента городского развития Рижской думы рассказал: "За последние пять лет количество жителей Риги уменьшилось чуть больше, чем на 28 000 жителей, а в процентном отношении, это около 4,5% за период с 2018 года".

В Рижской думе заявляют, что у жителей есть осознанные причины переезда из столицы, но для улучшения ситуации потребуются долгие годы и крупные инвестиции.

"Глядя на статистику, то среди причин, почему люди решают уехать из Риги, мы видим, что это желание жить ближе к природе, в более зеленой среде, в том числе из-за стоимости жизни в Риге, а также семейных и рабочих условий", - объяснил представитель Рижской думы.