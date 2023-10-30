Население Риги с каждым годом уменьшается: почему люди покидают столицу?

За последние пять лет население Риги сократилось на 28 тысяч человек; на данный момент в столице задекларировано менее 680 тысяч, сообщает lsm.lv.
Основные причины, по которым жители покидают Ригу, связаны с желанием жить в собственном доме, в более зеленой среде, а также с дороговизной жизни и неорганизованной инфраструктурой города.
Представитель Департамента городского развития Рижской думы рассказал: "За последние пять лет количество жителей Риги уменьшилось чуть больше, чем на 28 000 жителей, а в процентном отношении, это около 4,5% за период с 2018 года".
В Рижской думе заявляют, что у жителей есть осознанные причины переезда из столицы, но для улучшения ситуации потребуются долгие годы и крупные инвестиции.
"Глядя на статистику, то среди причин, почему люди решают уехать из Риги, мы видим, что это желание жить ближе к природе, в более зеленой среде, в том числе из-за стоимости жизни в Риге, а также семейных и рабочих условий", - объяснил представитель Рижской думы.
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