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ВСУ отбили атаку российских дронов - сбиты 12 беспилотников

rus.tvnet.lv
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Дроны
Дроны Фото: Getty Images

В ночь на понедельник, 30 октября, российская армия снова атаковала Украину с воздуха, пишет Русская служба BBC.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия задействовала 12 дронов-камикадзе типа Shahed и две управляемые авиационные ракеты Х-59, следует из утренней сводки Воздушных сил ВСУ.

По заявлению ВСУ, все воздушные цели были уничтожены

Российские дроны и ракеты были сбиты в Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Ранее Днепропетровская областная военная администрация сообщила, что две сбитые ракеты упали под городом Днепр и повредили пятиэтажный дом, частный дом и автомобиль. Пострадавших нет.

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