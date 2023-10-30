Прокуратура предъявила обвинения шести жителям Латвии в руководстве преступной организацией "Антифашисты Прибалтики" и участии в преступлениях, совершенных этой организацией. Трое обвиняемых объявлены в розыск.
Основателям преступной организации "Антифашисты Прибалтики" предъявлены обвинения
Как сообщили агентству LETA в прокуратуре, 20 октября шести лицам предъявлено обвинение по статье Уголовного закона о руководстве преступной организацией или участии в ее преступлениях. За такое преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Все шестеро обвиняемых вызваны в прокуратуру для проведения процессуальных действий. Как сообщалось, обвиняемые - это Татьяна Андриец, Александр Жгун, Станислав Букайн, Сергей Васильев, Виктория Матуле и Роман Самуль.
Известно, что три человека в настоящее время находятся за пределами Латвии и объявлены в розыск. Прокуратура не раскрывает имен разыскиваемых, однако ранее сообщалось, что Самуль переехал в Беларусь, где критикует Латвию в пропагандистских СМИ. Васильев упоминался в прессе как лидер "Антифашистов Прибалтики" и также фигурировал в подконтрольных Кремлю пропагандистских СМИ. По всей видимости, и он находится за пределами Латвии.
В прокуратуре отметили, что в соответствии с Уголовно-процессуальным законом нельзя привлекать к суду лиц, которым не было выдано обвинительное заключение.
Кроме того, в прокуратуре сообщили, что 26 октября было принято решение о привлечении к уголовной ответственности за шпионаж еще двух человек. Ранее Служба государственной безопасности (VDD) просила привлечь к уголовной ответственности одного человека, который шпионил в пользу России, выполняя конкретные задания "Антифашистов Прибалтики", а также водителя такси за 23 случая шпионажа, совершенных по поручению этой организации. Дела этих лиц выделены в отдельное производство.
Как указала VDD, в ноябре прошлого года группа лиц, называющих себя "Антифашистами Прибалтики", начала проводить и координировать деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, используя специально созданные для этого группы в Telegram.
VDD возбудила уголовный процесс против "Антифашистов Прибалтики" 28 ноября 2022 года. В ходе расследования было установлено, что преступная организация целенаправленно и систематически использовала каналы в Telegram для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора не подлежащей разглашению информации и другой информации с целью передачи ее российским спецслужбам и другим учреждениям.
На каналах, созданных преступной организацией, регулярно публиковались призывы к сбору информации о латвийских государственных служащих, сотрудниках органов государственного управления, государственной безопасности, должностных лицах вооруженных сил Латвии, гражданах Латвии, воюющих на стороне Украины, а также других физических и юридических лицах, выступающих против российской агрессии. Также на этих каналах регулярно выражалась поддержка России, публиковались призывы к незаконному участию в боевых действиях в Украине, сбору и передаче финансовых средств российским солдатам в Украине.
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