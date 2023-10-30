Видео ⟩ "Зачем так делать?" - рижанку удивляет борьба анонимных злодеев против джипов

Кроме того, имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует о том, что шины не повреждены, а у них был выпущен воздух, что, очевидно, не считается столь тяжким нарушением. Между тем из небрежно переведенного текста в оставленных записках понятно, что горстка активистов объявляет "войну" именно внедорожникам в городах - из-за вызванных ими выбросов и больших размеров. Оказывается, в Европе и других странах мира подобное происходит не первый год.