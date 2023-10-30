Видео ⟩ "Зачем так делать?" - рижанку удивляет борьба анонимных злодеев против джипов

Лаура утром 17 октября была не единственной, кто оказался перед спущенной автомобильной шиной. В социальных сетях об идентичных случаях именно в столице проинформировали и другие водители, сообщает программа Bez Tabu.
Пережив смену планов, потерю времени, лишние траты и другие проблемы, Лаура задумалась, почему кто-то так поступил.
Госполиция располагает информацией о нескольких подобных случаях, и на данный момент поступило два заявления от пострадавших лиц. В связи с произошедшим начаты административные процессы.
Кроме того, имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует о том, что шины не повреждены, а у них был выпущен воздух, что, очевидно, не считается столь тяжким нарушением. Между тем из небрежно переведенного текста в оставленных записках понятно, что горстка активистов объявляет "войну" именно внедорожникам в городах - из-за вызванных ими выбросов и больших размеров. Оказывается, в Европе и других странах мира подобное происходит не первый год.
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