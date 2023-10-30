Пн, 30.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Жестокий мужчина в Даугавпилсе терроризирует соседей

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta.

В Даугавпилсе жители одного из домов страдают от физических нападений, попыток отравления, эмоционального террора и другого насилия со стороны одного из соседей по имени Николай. Мужчина неоднократно угрожал соседям, а потом приступил к выполнению угроз, сообщает программа Bez Tabu.

Помимо индивидуальных нападений Николай недавно вылил в подъезде химическое вещество, в результате чего другие жильцы дома начали задыхаться. Несколько служб поспешили устранить ситуацию, эвакуировав всех жильцов дома.

"Ногой тоже бил. Оказывается, сломал ребра", - рассказал пожилой житель здания.

"Я поднимаюсь наверх и не знаю, поднимаюсь ли навстречу счастью или несчастью. Не знаю, откроют ли двери или дадут колом по голове, как соседей многих бьют", - переживает соседка.

Жена агрессивного мужчины не может обуздать своего партнера и также сообщила, что мужчина не принимает никаких медикаментов.

Несколько соседей не только запечатлели насильственное поведение Николая, но и повторно сообщили в органы. Однако в ответ на заявления приходят отписки, что против собственной воли Николая никуда на долгое время поместить нельзя.

Подробнее смотрите в сюжете!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх