Видео ⟩ Жестокий мужчина в Даугавпилсе терроризирует соседей

Помимо индивидуальных нападений Николай недавно вылил в подъезде химическое вещество, в результате чего другие жильцы дома начали задыхаться. Несколько служб поспешили устранить ситуацию, эвакуировав всех жильцов дома.

"Ногой тоже бил. Оказывается, сломал ребра", - рассказал пожилой житель здания.

"Я поднимаюсь наверх и не знаю, поднимаюсь ли навстречу счастью или несчастью. Не знаю, откроют ли двери или дадут колом по голове, как соседей многих бьют", - переживает соседка.

Жена агрессивного мужчины не может обуздать своего партнера и также сообщила, что мужчина не принимает никаких медикаментов.

Несколько соседей не только запечатлели насильственное поведение Николая, но и повторно сообщили в органы. Однако в ответ на заявления приходят отписки, что против собственной воли Николая никуда на долгое время поместить нельзя.

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