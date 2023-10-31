Видео ⟩ 20 км/ч вместо 70: на Таллиннском шоссе водитель намеренно создал пробку

Как видно по сюжету, в том месте, где водитель должен ехать со скоростью 70 километров в час, он двигался со скоростью примерно 20 километров в час и создал серьезную пробку. У других водителей не было возможности совершить обгон. Тем же, кто пытался это сделать, злоумышленник этого не позволял.

При этом воитель автомобиля спереди двигался с включенными аварийными сигналами.

Ведущий передачи допустил, что подобные ситуации происходят в местах, где установлены радары средней скорости, и некоторые водители не знают, с какой скоростью могут передвигаться.

"Это тоже ни к чему хорошему не приведет. Должна быть какая-нибудь служба, которая этим займется", - рассуждает ведущий Zebra.

Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)