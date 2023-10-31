LR4: Часть украинских детей в Латвии не посещает местные школы

Он же рассказал, что здесь существует другая проблема. "Если образование на родном языке еще может быть удаленным, так легче учиться, то остается вопрос насчет изучения латышского. Из 4100 детей, учащихся удаленно - мы не знаем, сколько обучается латышскому языку. Они не ходят на курсы (на курсы принимают после 17 лет), не обучаются в школе. Они остаются где-то вне обучения латышскому", - рассказал он. По словам Кутриса, в Минобразования сообщили, что в течение года они получат реальное представление о том, сколько в Латвии подобных детей и что делать, чтобы в следующем году они начали изучать латышский".

Как сообщили в передаче, в прошлом году курсы госязыка посетили 3,5 тысячи украинских беженцев, в этом году - уже 6 тысяч. Тем временем вид на жительство в Латвии выдан 42 тысячам человек.

Кристине Клюковича, директор Департамента координации мер сплочения Фонда интеграции общества пояснила, что с точки зрения финансов сейчас возможность изучать язык есть у всех: "В прошлом году на курсы латышского выделили не такие большие суммы, а на этот год денег было побольше. Но наша беда в том, что эти финансы планируются в рамках годового бюджета. И сейчас такая ситуация, что в ноябре мы никак не сможем планировать следующие курсы - потому что еще нет информации, каким будет госбюджет в следующем году".

С прошлого года через курсы Фонда интеграции общества прошло свыше 8 тысяч человек, сообщила Кристине Клюковича. Она отметила, что мотивация беженцев изменилась: если в 2022 году многие говорили, что хотят скорее вернуться в Украину и надеются сделать это в скором времени, теперь многие, видя, что война - это надолго, понимают, что им придется задержаться в Латвии подольше, и они считаются с тем, что без латышского жить и работать здесь им будет проблематично.

Тем временем, хотя в Госагентстве занятости (NVA) зарегистрировано порядка 400 украинских безработных, которые могли пройти языковые курсы при агентстве, неизвестно, сколько из них воспользовались такой возможностью. По состоянию на середину июля 2023 г. трудоустроено порядка 8,3 тысячи украинских беженцев.