"Живем дальше": Пугачева поделилась свежими семейными фото

На снимках Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным. Кроме этого, в альбоме есть и новые фото детей - Лизы и Гарри. "Живем дальше", - написала Примадонна под снимками.

Напомним, в желтой прессе на этой неделе появилась информация о том, что Алла Пугачева с Лизой и Гарри якобы покинули Израиль. Ранее Максим Галкин выходил на связь с подписчиками и говорил, что они никуда уезжать не собираются.

Согласно слухам, Примадонна перебралась на Кипр. Сообщается, что у звезды с 2017 года там приобретен дом, а также что у нее есть гражданство этой страны. Кроме того, в Сети активно распространяются слухи о том, что Пугачева якобы должна вернуться в Россию.

Максим Галкин сейчас находится на гастролях. Он дал уже концерты в Лимасоле, Варшаве и Кишиневе. Артист регулярно рассказывает в соцсетях о своем концертном туре.