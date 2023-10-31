Белорусский чиновник пригрозил Литве военной агрессией

Как сообщили в министерстве, нота была вручена временному поверенному в делах Беларуси Ярославу Хмылю в связи с заявлением первого заместителя государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Павла Муравейко, опубликованным 24 октября в газете "Вечерний Минск".

В нем он утверждает, что ограничения Литвы на трансграничное перемещение товаров являются экономической агрессией, с которой можно бороться с помощью оружия.

"Литва фактически запретила нам перемещать свои товары через границу. По всем нормам международного права такой шаг относится к экономической агрессии. С точки зрения банальной логики мы имеем все основания, чтобы прорубить жизненно важный для нас коридор силой оружия. И в других условиях нас бы никто в мире не осудил, смею предположить. Но не в теперешних, когда на страну оказывается беспрецедентное давление со стороны Запада", - заявил Муравейко.

В июне правительство временно запретило ввозить и вывозить из Литвы товары двойного назначения, которые могут попасть в Россию и Беларусь и быть использованы в войне против Украины.