Белорусский чиновник пригрозил Литве военной агрессией

В понедельник, 30 октября, Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста белорусскому представителю в связи с содержащим угрозы заявлением одного из официальных лиц Минска.
Как сообщили в министерстве, нота была вручена временному поверенному в делах Беларуси Ярославу Хмылю в связи с заявлением первого заместителя государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Павла Муравейко, опубликованным 24 октября в газете "Вечерний Минск".
В нем он утверждает, что ограничения Литвы на трансграничное перемещение товаров являются экономической агрессией, с которой можно бороться с помощью оружия.
"Литва фактически запретила нам перемещать свои товары через границу. По всем нормам международного права такой шаг относится к экономической агрессии. С точки зрения банальной логики мы имеем все основания, чтобы прорубить жизненно важный для нас коридор силой оружия. И в других условиях нас бы никто в мире не осудил, смею предположить. Но не в теперешних, когда на страну оказывается беспрецедентное давление со стороны Запада", - заявил Муравейко.
В июне правительство временно запретило ввозить и вывозить из Литвы товары двойного назначения, которые могут попасть в Россию и Беларусь и быть использованы в войне против Украины.
"Министерство иностранных дел отмечает, что подобные заявления могут быть истолкованы как открытая угроза нападения на Литву и являются абсолютно неприемлемыми", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что министерство потребовало от Беларуси незамедлительно предоставить официальное объяснение этого заявления первого заместителя государственного секретаря Совета безопасности Беларуси и напомнило, что Литва примет все возможные меры для обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны.
В июне правительство ограничило перевозку 57 групп товаров, в основном микроэлектроники и полупроводниковых компонентов, включенных в утвержденный национальный список контролируемых товаров двойного назначения.
С 3 июля литовская таможня требует от перевозчиков предоставлять декларации производителей, подтверждающие, что им известны продавец и покупатель перевозимых товаров в третьей стране, что они будут следовать транзитом через Беларусь или Россию, что они не будут перепроданы или перегружены в этих странах, а также кто является конечным пользователем в третьей стране.
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