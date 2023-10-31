Видео ⟩ "Какого черта обгонять, если потом поворачивать?" Эксперт о ДТП на Бауском шоссе

Сразу после ДТП на вопрос об обстоятельствах аварии водитель пассажирского автобуса Nordeka проиллюстрировал ситуацию: водитель ехавшего впереди Mercedes обогнала тяжелую технику и почти сразу совершила левый поворот, в результате чего водитель автобуса не смог вовремя среагировать.

Хотя водитель серьезно нарушила правила дорожного движения, пересекла сплошную линию и обогнала едущий впереди экскаватор в опасном месте, водитель автобуса не должен был следовать ее примеру, поясняет эксперт по безопасности дорожного движения.

"Если человек знает, что ему нужно повернуть через 200 метров, какого черта он должен начинать обгон? Особенно в месте, где это запрещено. И особенно в ситуации, когда мы видим, как кто-то едет позади нас, большой автобус, и совершенно ясно, что он не сможет затормозить. Конечно, вопрос и к водителю автобуса - куда он едет?" - говорит эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис.

На кадрах ДТП понятно, что обоим водителям необходимо было остаться на своей полосе, несмотря на медленно едущий спереди экскаватор. "У меня вопрос - какая у них была цель и на какой исход они рассчитывали?" - не скрывает эмоций Ирбитис.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)