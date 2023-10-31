Актеры сериала "Друзья" сделали совместное заявление после смерти Мэттью Перри

"Мы все совершенно опустошены потерей Мэттью. Мы не просто коллеги по съемкам. Мы семья. Многое хочется сказать, но прямо сейчас нам нужно время, чтобы оплакать Мэттью и пережить эту непостижимую утрату. Позже, когда мы сможем, мы скажем больше. Сейчас наши мысли и наша любовь с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто его любил", - говорится в заявлении актеров.