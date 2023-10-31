Актеры сериала "Друзья" сделали совместное заявление после смерти Мэттью Перри

Актеры сериала "Друзья" - Дженнифер Эннистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер - выпустили заявление, в котором высказались о смерти своего друга и коллеги Мэттью Перри.
"Мы все совершенно опустошены потерей Мэттью. Мы не просто коллеги по съемкам. Мы семья. Многое хочется сказать, но прямо сейчас нам нужно время, чтобы оплакать Мэттью и пережить эту непостижимую утрату. Позже, когда мы сможем, мы скажем больше. Сейчас наши мысли и наша любовь с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто его любил", - говорится в заявлении актеров.
Напомним, полиция обнаружила тело 54-летнего американского актера в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Власти пока не объявили причину смерти; CNN сообщает, что подозрений в насильственной смерти нет, но полиция в настоящее время расследует инцидент.
Мюттью Перри прославился ролью Чендлера Бинга в популярном комедийном сериале 90-х "Друзья" (с 1994 по 2004 год). В сериале изображены судьбы шести молодых друзей, живущих в Нью-Йорке. Персонаж Чендлера славился своими саркастическими фразами и неуклюжестью. Он был номинирован на премию "Эмми".
Заключительную серию сериала посмотрели 52,5 миллиона зрителей в США, что сделало его самым просматриваемым сериалом начала XXI века.
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