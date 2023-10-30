Фото, видео ⟩ Поклонники Мэттью Перри несут цветы к дому из сериала "Друзья"

Поклонники комедийного сериала "Друзья", оплакивая смерть актера Мэттью Перри, несут цветы к зданию, которое появлялось в сериале, сообщают зарубежные СМИ.
Любовь поклонников
В это место уже много лет ездят туристы, чтобы увидеть легендарное здание, которое находится на Манхэттене. Хотя ситком "Друзья" в основном снимался на студии в Лос-Анджелесе, на протяжении 10 сезонов использовался внешний вид здания в Гринвич-Виллидж.
@nicola_cardone visiting “Friends” apartment in NYC some days ago and this was not the edit I was planning ☹️ R.I.P Matthew 💔 #matthewperry #chandler #chandlerbing #friends #friendsreunion #matthewperryedit #love #funny #tvshow #rip #nyc #newyork #travel ♬ original sound - Yan Escote
Фанаты публикуют видео, где видно, что люди несут цветы.
@emilyvogelplease #matthewperry #rip #friends #chandlerbing #breakingnews ♬ sonido original - Sebastos Maximo
Галерея: Поклонники несут цветы к зданию из сериала "Друзья"
Напомним, полиция обнаружила тело 54-летнего американского актера в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Власти пока не объявили причину смерти; CNN сообщает, что подозрений в насильственной смерти нет, но полиция в настоящее время расследует инцидент.
Мюттью Перри прославился ролью Чендлера Бинга в популярном комедийном сериале 90-х "Друзья" (с 1994 по 2004 год). В сериале изображены судьбы шести молодых друзей, живущих в Нью-Йорке. Персонаж Чендлера славился своими саркастическими фразами и неуклюжестью. Он был номинирован на премию "Эмми".
Заключительную серию сериала посмотрели 52,5 миллиона зрителей в США, что сделало его самым просматриваемым сериалом начала XXI века.
Ранее актер открыто рассказал о своей борьбе с пагубными привычками, которая началась еще в 14 лет, когда он впервые попробовал алкоголь. Позже он пристрастился к опиоидам, что закончилось почти смертельным инцидентом в 2019 году. "Врачи сказали моей семье, что у меня 2-процентный шанс выжить", - признался Перри в 2022 году.
Актер рассказал, что на борьбу с алкогольной и наркотической зависимостью он потратил почти 10 миллионов долларов США (около 10 миллионов евро).
Семья и друзья скорбят
"Мэттью принес столько радости в мир. И как актер, и как друг", - сказала семья Перри. "Мы убиты горем трагической утраты нашего любимого сына и брата", - говорится в сообщении.
В своем заявлении семья поблагодарила поклонников Перри за их "ошеломляющую любовь".
"Это все еще кажется невероятным. Все, что мы можем сказать, это то, что нам повезло, что он был частью нашей жизни", - сказали члены творческой группы "Друзей" Марта Кауфман, Дэвид Крейн и Кевин Брайт.
Коллектив "Друзей" подчеркивает, что Перри "всегда был самым веселым, милым человеком с большим сердцем".
Звезда сериала "Друзья" Генри Альберт Азария, сыгравший в ситкоме Дэвида, сказал, что они с Перри были как братья.
"Мэттью был первым другом, которого я приобрел в Лос-Анджелесе, когда переехал туда. Мне был 21, ему - 16", - сказал он.
Предсказал свою смерть или крик о помощи?
За пару дней до своей смерти Мэттью Перри опубликовал пост в Instagram-аккаунте. В нем было фото, где он находится на крыше дома в джакузи и любуется звездным небом: "О, так кружится теплая вода, тебе хорошо? Я Мэттмен".
В комментариях к публикации фанаты строят свои догадки, что актер, возможно, предсказал свою смерть или намекал на нее. Либо он так звал на помощь. Так, ряд предыдущих публикаций показались поклонникам подозрительными:
"Логотип Бэтмена проецируется на потолок - крик о помощи (как в фильме/мультфильме). Логотип Бэтмена = помоги мне (снова). Пиклбол - что-то произойдет в тот день, когда я в него поиграю. Клюква = я утону, как солистка группы The Cranberry. Тыква = это произойдет во время Хэллоуина. Луна = это произойдет в полнолуние 28 октября. Ванна = где это произойдет".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!