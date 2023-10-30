Фото, видео ⟩ Поклонники Мэттью Перри несут цветы к дому из сериала "Друзья"

"Мэттью был первым другом, которого я приобрел в Лос-Анджелесе, когда переехал туда. Мне был 21, ему - 16", - сказал он.

Предсказал свою смерть или крик о помощи?

За пару дней до своей смерти Мэттью Перри опубликовал пост в Instagram-аккаунте. В нем было фото, где он находится на крыше дома в джакузи и любуется звездным небом: "О, так кружится теплая вода, тебе хорошо? Я Мэттмен".

В комментариях к публикации фанаты строят свои догадки, что актер, возможно, предсказал свою смерть или намекал на нее. Либо он так звал на помощь. Так, ряд предыдущих публикаций показались поклонникам подозрительными:

"Логотип Бэтмена проецируется на потолок - крик о помощи (как в фильме/мультфильме). Логотип Бэтмена = помоги мне (снова). Пиклбол - что-то произойдет в тот день, когда я в него поиграю. Клюква = я утону, как солистка группы The Cranberry. Тыква = это произойдет во время Хэллоуина. Луна = это произойдет в полнолуние 28 октября. Ванна = где это произойдет".