В Видземской больнице родилась тройня

Первых тройняшек, родившихся в Видземской больнице в 2023 году, и их родителей вместе с коллективом Видземской больницы приветствовал председатель Валмиерской краевой думы Янис Байкс.

Семья проживает в недалеко от Балви. "У нас много родственников в Валмиере. Когда пришло время выбирать, где будут роды, я выбрала Валмиеру, потому что сама родилась в Валмиере", - рассказала мать тройни.