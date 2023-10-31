Во вторник, 31 октября, в Видземской больнице родилась тройня, сообщает самоуправление Валмиерского края.
Первых тройняшек, родившихся в Видземской больнице в 2023 году, и их родителей вместе с коллективом Видземской больницы приветствовал председатель Валмиерской краевой думы Янис Байкс.
Семья проживает в недалеко от Балви. "У нас много родственников в Валмиере. Когда пришло время выбирать, где будут роды, я выбрала Валмиеру, потому что сама родилась в Валмиере", - рассказала мать тройни.
В семье родилось трое сыновей - Стефан, Эван и Нейтан. Дома их ждет пятилетняя сестра.
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