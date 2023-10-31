В Эстонии автомобиль насмерть сбил 16-летнюю девушку

В 19:06 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Раквере-Луйге в деревне Мууга в волости Винни автомобиль Audi сбил пешехода.

Дежурный руководитель патрульной службы Раквереского отделения полиции Трийн Леэснурм сказала, что, по предварительным данным, автомобиль Audi A6 двигался в сторону Раквере по шоссе Раквере-Луйге и не заметил двигавшегося у дороги пешехода.

"Пешехода, которая была одета в темную одежду и у которой не было светоотражателя, сбила машина.

По предварительным данным, речь идет о 16-летней девушке, которая скончалась на месте, - уточнила она. - Водитель сразу остановился на обочине, попытался оказать пострадавшей первую помощь, но реанимационные мероприятия не помогли, а скорая констатировала смерть девушки".

В момент аварии видимость значительно ухудшилась из-за дождя и темноты.

"Из-за недавнего перевода часов темнеет рано. Также переменчивые погодные условия осенью приносят как осадки, так и ночные заморозки, из-за чего дорожные условия могут усложняться, и это необходимо учитывать всем участникам дорожного движения, - напомнила Леэснурм. - Я прошу водителей выбирать стиль вождения с учетом погоды и каждого пешехода делать все возможное, чтобы быть заметным для других участников дорожного движения. В темное время суток лучший способ обеспечить видимость пешехода - использовать светоотражатель и носить светлую одежду".

Водитель Audi 1990 года рождения был трезв и у него есть водительские права. Для установления точных обстоятельств ДТП было начато уголовное производство.

Авария произошла на участке дороги, где максимально разрешена скорость 90 км/ч. Движение транспорта на месте происшествия в оба направления было восстановлено около 21:20.

Фото: Marianne Loorents

Фото: Marianne Loorents