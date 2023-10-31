Удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа: погибли по меньшей мере 47 человек

В результате удара по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа погибли по меньшей мере 47 человек.
По данным подконтрольного группировке ХАМАС министерства здравоохранения Газы, число погибших составляет 50 человек, а раненых - 150. В администрации сектора утверждают, что причиной взрыва стал израильский авиаудар.
На фотографиях агентства Reuters видны значительные разрушения в лагере и люди, которые ищут под завалами выживших.
Корреспондент AFP также побывал на месте взрыва в Джабалии. Агентство сообщает, что на снятых там видеоматериалах видны тела по меньшей мере 47 человек, извлеченные из-под обломков разрушенных зданий (что близко к данным, распространяемым властями Газы).
Местный житель Рагеб Акал, которого цитирует агентство, рассказал, что взрыв ощущался как «землетрясение».
Представитель армии Израиля Даниэль Хагари подтвердил, что израильские истребители нанесли удар по лагерю беженцев Джабалия в Газе. По его словам, в результате удара был убит командир батальона ХАМАС «Центральная Джабалия» Ибрагим Биари.
Как заявил Хагари, это было «совершено в рамках широкомасштабного удара по террористам и инфраструктуре террора».
Хагари добавил, что в результате удара вместе с Биари было убито «большое число террористов», а «подземная инфраструктура террора» обрушилась.
В израильском заявлении повторяется призыв к гражданскому населению севера сектора Газа уходить на юг.
Аналогичное заявление в эфире CNN сделал другой пресс-секретарь ЦАХАЛ Ричард Хехт. «Мы разбираемся с этим и опубликуем дополнительные данные по мере того, как будем узнавать, что там произошло», — цитирует Хехта Reuters.
Что такое лагерь беженцев Джабалия?
Лагерь Джабалия расположен в северной части города Газа (это не весь сектор Газа).
Это крупнейший из восьми лагерей беженцев в Газе. По данным ООН на июль 2023 года, там было зарегистрировано 116 тыс. палестинских беженцев.
Беженцы начали обустраивать здесь лагерь после войны 1948 года.
Он занимает территорию всего в 1,4 кв км, но густо населен — в значительной степени лагерь застроен жилыми зданиями. В Джабалии имеется 26 школ, занимающих 16 школьных зданий, центр раздачи продовольствия, два медицинских центра, библиотека и семь скважин с водой.
Наряду с лагерем Шати, Джабалия располагается в той части сектора Газа, из которой Израиль предписал эвакуироваться гражданскому населению.
Как пишет корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Пол Адамс, лично много раз бывавший в этом лагере, не совсем понятно, как много жителей покинули его за последние недели, однако если судить по сегодняшним фотографиям, на момент взрыва в лагере оставались сотни людей.
Адамс говорит, что еще неделю назад переписывался с молодой палестинской журналисткой по имени Асма, которая вместе с семье решила не следовать указаниям израильских властей и не перебираться на юг Газы.
«В секторе Газа везде опасно, — писала она, — так что переезжать нет смысла». Но неделю назад Асма перестала отвечать на сообщения.
Многолюдные улицы Джабалии и близко не похожи на те палатки, в который вначале жили палестинцы, обосновавшиеся здесь в 1948 году, продолжает наш корреспондент. Эти люди бежали или были изгнаны из своих домов после создания Израиля.
С начала израильской кампании бомбардировок 7 октября сюда не раз прилетало. ЦАХАЛ пока не комментировал то, что случилось сегодня.
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Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.