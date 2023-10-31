Удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа: погибли по меньшей мере 47 человек

В израильском заявлении повторяется призыв к гражданскому населению севера сектора Газа уходить на юг.

Аналогичное заявление в эфире CNN сделал другой пресс-секретарь ЦАХАЛ Ричард Хехт. «Мы разбираемся с этим и опубликуем дополнительные данные по мере того, как будем узнавать, что там произошло», — цитирует Хехта Reuters.

Джабалия Фото: Getty Images

Что такое лагерь беженцев Джабалия?

Лагерь Джабалия расположен в северной части города Газа (это не весь сектор Газа).

Карта Фото: BBC

Это крупнейший из восьми лагерей беженцев в Газе. По данным ООН на июль 2023 года, там было зарегистрировано 116 тыс. палестинских беженцев.

Беженцы начали обустраивать здесь лагерь после войны 1948 года.

Он занимает территорию всего в 1,4 кв км, но густо населен — в значительной степени лагерь застроен жилыми зданиями. В Джабалии имеется 26 школ, занимающих 16 школьных зданий, центр раздачи продовольствия, два медицинских центра, библиотека и семь скважин с водой.

Наряду с лагерем Шати, Джабалия располагается в той части сектора Газа, из которой Израиль предписал эвакуироваться гражданскому населению.

Погибшие при взрыве в Джабалии Фото: Reuters

Как пишет корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Пол Адамс, лично много раз бывавший в этом лагере, не совсем понятно, как много жителей покинули его за последние недели, однако если судить по сегодняшним фотографиям, на момент взрыва в лагере оставались сотни людей.