Проходят годы, а забор остается. Суждено ли рижанам подняться на "Кепку Ушакова"?

"Кепка Ушакова", Грабажкалнс, Мусорная гора. Так рижане назвали Дрейлинькалнс в Пурвциемсе, на улице Аугуста Деглава, которая когда-то была свалкой. Да, мусорная куча уже несколько лет озеленена и действительно похожа на гору, но жителям по-прежнему запрещено находиться на этой территории. Портал Apollo.lv связался с Рижской думой, чтобы узнать о будущем Дрейлинькалнса.
О конкретных планах использования горы не упомянают
Представитель Департамента внешних коммуникаций Рижской думы Мартиньш Вилемсонс рассказал Apollo.lv, что основной целью проекта рекультивации свалки была ее очистка и обеспечение снижения загрязнения окружающей среды. Это и было сделано.
Сейчас на горе проводится экологический мониторинг подземных вод, ведутся работы – покос травы, сбор мусора, уборка снега и уход за ограждением.
Конкретных планов по использованию горы в будущем нет, так как разрешение на ее более широкое использование не получено.
Зарождение горы можно проследить еще в те времена, когда мэром Риги был Нил Ушаков ("Согласие"). Засыпка холма высотой 36 метров завершилась в 2015 году. Первоначально он был открыт для посетителей в декабре 2016 года, и рижане смогли насладиться радостями зимы на территории рядом с горой.
Однако Государственная служба окружающей среды рекомендовала делать это в те дни, когда температура воздуха будет держаться ниже нуля. С повышением температуры гора будет закрыта, сообщала служба.
Такой план действий был запланирован на следующие четыре зимы. В 2015 году Ушаков заявлял, что уже в этом году на прилегающей к горе территории планировалось проложить трассу для беговых лыж, а весной на ее месте обустроят площадку для пикника с несколькими столиками. Планы через пять лет, до 2020 года, были особенно амбициозными – планировалось установить полноценную лыжную трассу с подъемниками.