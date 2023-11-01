Проходят годы, а забор остается. Суждено ли рижанам подняться на "Кепку Ушакова"?

Представитель думы подчеркивает, что демонтаж забора не следует воспринимать как сигнал о том, что территория будет открыта для массовых общественных мероприятий. Настоящей причиной демонтажа называют постоянный вандализм и высокие затраты на ремонт.

В 2015 году планировалось, что жителям запретят находиться на горе в течение пяти лет или до 2020 года. Однако запрет остается в силе и сегодня.

Как сообщала в мае этого года передача Bez Tabu, жители и школьники Пурвциемса игнорировали запреты, постоянно пересекая забор через прорванные в нем дыры. В течение нескольких лет с момента открытия горы в 2015 году здесь также проводились обещанные зимние мероприятия, хотя такие мероприятия вообще не разрешались.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

Как рассказала программе представитель Рижской думы Эдите Матушевича, людям не следует находиться на горе, поскольку ходьба по горе увеличивает вероятность того, что загрязнения под горой попадут в воздух или в грунтовые воды.

Меры по борьбе с загрязнением займут много времени

Дрейлинькалнс внесен в реестр загрязненных мест и находится под наблюдением Государственной службы окружающей среды. С целью контроля количества загрязнений и их снижения проводится мониторинг состояния подземной водной среды. Его скважины производятся сертифицированными специалистами, а пробы, взятые из скважин, проверяются каждый год.

Вилемсонс отмечает, что тенденции загрязнения можно обнаружить на протяжении многих лет, поэтому мониторинг следует проводить в течение примерно 20 лет.

Оценив результаты мониторинга, можно будет принять решение о возможных дополнительных мерах в случае ухудшения ситуации.