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Проходят годы, а забор остается. Суждено ли рижанам подняться на "Кепку Ушакова"?
Фото: Zane Bitere/LETA
LETA Apollo.lv Pauls Jānis Siksnis rus.tvnet.lv
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"Кепка Ушакова", Грабажкалнс, Мусорная гора. Так рижане назвали Дрейлинькалнс в Пурвциемсе, на улице Аугуста Деглава, которая когда-то была свалкой. Да, мусорная куча уже несколько лет озеленена и действительно похожа на гору, но жителям по-прежнему запрещено находиться на этой территории. Портал Apollo.lv связался с Рижской думой, чтобы узнать о будущем Дрейлинькалнса.

 

О конкретных планах использования горы не упомянают 

Представитель Департамента внешних коммуникаций Рижской думы Мартиньш Вилемсонс рассказал Apollo.lv, что основной целью проекта рекультивации свалки была ее очистка и обеспечение снижения загрязнения окружающей среды. Это и было сделано.

Сейчас на горе проводится экологический мониторинг подземных вод, ведутся работы – покос травы, сбор мусора, уборка снега и уход за ограждением.

Конкретных планов по использованию горы в будущем нет, так как разрешение на ее более широкое использование не получено.

Зарождение горы можно проследить еще в те времена, когда мэром Риги был Нил Ушаков ("Согласие"). Засыпка холма высотой 36 метров завершилась в 2015 году. Первоначально он был открыт для посетителей в декабре 2016 года, и рижане смогли насладиться радостями зимы на территории рядом с горой.

Однако Государственная служба окружающей среды рекомендовала делать это в те дни, когда температура воздуха будет держаться ниже нуля. С повышением температуры гора будет закрыта, сообщала служба.

Такой план действий был запланирован на следующие четыре зимы. В 2015 году Ушаков заявлял, что уже в этом году на прилегающей к горе территории планировалось проложить трассу для беговых лыж, а весной на ее месте обустроят площадку для пикника с несколькими столиками. Планы через пять лет, до 2020 года, были особенно амбициозными – планировалось установить полноценную лыжную трассу с подъемниками.

Вилемсонс отмечает, что на данный момент равнинная часть холма благоустроена и создана площадка для пикника. Также создана упомянутая трасса для беговых лыж.

Комментируя равнинную часть холма, представитель РД говорит, что там "теоретически" можно осуществлять некоторые проекты, но масштабные строительные работы невозможны - например, обещанная Ушаковым установка подъемников для лыжной трассы.

Это объясняется тем, что очень важно не повредить поверхность горы, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды в будущем. Вилемсонс отмечает, что если гора станет общедоступной, будут собраны различные идеи и оценены вместе со специалистами по окружающей среде.

В свое время идеи по благоустройству холма высказали и рижане. В 2023 году на участке между Дрейлинькалнсом, пересечением улиц А. Сахарова и А. Деглава планировалось создать парк для собак, где владельцы собак могли бы выгуливать своих питомцев и обучать их дрессировке.

Однако проект не удалось реализовать, поскольку на выбранной территории проекта имеются скважины для мониторинга загрязнения, которые нельзя повредить.

 

Забор скоро могут снести

Говоря о заборе, который когда-то принес головную боль жителям Пурвциемса, Вилемсонс отмечает, что Рижское самоуправление направило в Большое рижское региональное управление окружающей среды (LRVP) письмо, в котором определяются продолжительность ремонта и мониторинг рекультивированной свалки, с просьбой согласовать демонтаж ограждения.

"Если LRVP, как надзорный орган, даст официальное письменное разрешение, то забор может быть демонтирован в 2024 году", - говорит Вилемсонс.

Представитель думы подчеркивает, что демонтаж забора не следует воспринимать как сигнал о том, что территория будет открыта для массовых общественных мероприятий. Настоящей причиной демонтажа называют постоянный вандализм и высокие затраты на ремонт.

В 2015 году планировалось, что жителям запретят находиться на горе в течение пяти лет или до 2020 года. Однако запрет остается в силе и сегодня.

Как сообщала в мае этого года передача Bez Tabu, жители и школьники Пурвциемса игнорировали запреты, постоянно пересекая забор через прорванные в нем дыры. В течение нескольких лет с момента открытия горы в 2015 году здесь также проводились обещанные зимние мероприятия, хотя такие мероприятия вообще не разрешались.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

Как рассказала программе представитель Рижской думы Эдите Матушевича, людям не следует находиться на горе, поскольку ходьба по горе увеличивает вероятность того, что загрязнения под горой попадут в воздух или в грунтовые воды.

 

Меры по борьбе с загрязнением займут много времени

Дрейлинькалнс внесен в реестр загрязненных мест и находится под наблюдением Государственной службы окружающей среды. С целью контроля количества загрязнений и их снижения проводится мониторинг состояния подземной водной среды. Его скважины производятся сертифицированными специалистами, а пробы, взятые из скважин, проверяются каждый год.

Вилемсонс отмечает, что тенденции загрязнения можно обнаружить на протяжении многих лет, поэтому мониторинг следует проводить в течение примерно 20 лет.

Оценив результаты мониторинга, можно будет принять решение о возможных дополнительных мерах в случае ухудшения ситуации.

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