Депутат Рихард Колс в научном центре сломал ногу. Он намерен обратиться в суд

Несчастье Колсу принес экспонат "Как быстро ты можешь бежать" (Cik ātri vari paskriet?). Депутат не рассчитал тормозной путь и врезался в стену, сломав голень.

Колс не скрывает, что инцидент не только оставил горький осадок, но и принес значительные расходы - лечение обошлось в четырехзначную сумму. "Я рассматриваю возможность подать иск в суд против Vizium. Буду требовать возмещения всех расходов на лечение", - делится планами депутат.

Директор Vizium Элина Кронькалне готова к такому сценарию. "Если бы он выступил против нас, мы бы отреагировали соответствующим образом. В настоящее время мы организовали страхование гражданской ответственности, которое покрывает финансовые расходы в случае нанесения ущерба здоровью или имуществу другого человека. Если бы Колс потребовал компенсацию, она была бы покрыта страховкой", - объясняет Кронькалне.

"Виновный" экспонат в настоящее время закрыт. Научный центр Vizium открыт с лета 2022 года.

Напомним, депутат Сейма Рихард Колс в августе вместе с семьей посетил этот центр, но, к сожалению, захватывающий визит был прерван несчастным случаем, когда депутат хотел показать детям, что может достичь большой скорости. Однако тормозной путь между знаком "Стоп" и стеной, дополненный мягким матрасом, оказался слишком коротким - практически полтора метра. Чтобы погасить удар, Колс выставил вперед как руки, так и ноги, в результате чего получил тяжелую травму - перелом кости в двух местах.

Директор центра Элина Кронькалне пояснила, что цель этого экспоната - продемонстрировать математику и физику: что такое скорость, как рассчитать расстояние и т. д.

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