"Меня охватило отчаяние". Женщина о детских прогулках в костюмах 31 октября

"Хочу обратиться не только к тем родителям, чьи дети сегодня вечером одни гуляют по темным деревенским улицам, но и ко всем тем, у кого есть дети. Речь идет не о моральной или этической стороне праздника, а об ответственности родителей.

Сегодня вечером около 19 часов я проезжала через Пастенде - через мост, мимо школы, в сторону культурного центра. Знаете, там темень. Попробуйте завтра вечером прийти в это время, посмотрите. Вы понимаете, к чему ведет эта история?

Правильно - на повороте к школе меня встретила кучка детей во всевозможных одеждах, ни на одной из которых не было отражателя! Детей там было человек 10. Все маленькие, ну не более 150 см, судя по соотношению к высоте машины.

Неужели взрослые, выпустившие их сегодня вечером из дома, настолько недалекие, что не могут дать ребенку отражатель?

Неужели сейчас в мире недостаточно ужасных, печальных и безумно неправильных вещей? Каждый год полиция, спасатели и детские врачи только и твердят - отражатели, фонарики в темноте не видны. Неужели никто не понимает?

К сожалению, на этом история не заканчивается. Продолжаем путь по дороге Пастенде - Талси - Валдгале. Угадайте, смогу ли я в 19:13 по местному времени показать детям хоть одного человека с отражателем на улицах города?

Взрослый человек, подари себе и своему ребенку отражатель, чтобы можно было и дальше ставить свечи в тыквы, а не нести на кладбище".