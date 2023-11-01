Ушел из жизни продюсер "Радио SWH" Голдбергс

Руководитель Radio SWH Янис Шипкевицс отметил, что это тяжелая утрата для радиосемьи, поскольку Голдбергс был талантливым, изобретательным и разносторонним профессионалом в области СМИ.

По словам Шипкевицса, его влияние и вклад в латвийское кино, документалистику, телевидение, рекламу и образование студентов Академии культуры, Лиепайского университета и других учебных заведений были образцовыми.

"Последние 15 лет Голдбергс был главным продюсером эфиров "Радио SWH", генератором идей, вдохновителем творческих людей, веселым, остроумным, верным и надежным коллегой, чьи мысли и ауру мы еще долго будет ощущать и помнить на частотах Radio SWH и в своих сердцах", - подчеркнул Шипкевицс.

Согласно архиву агентства LETA, Голдбергс родился 7 сентября 1952 года. Он окончил факультет радиотехники Рижского технического университета, в свою очередь, в 1982 году он окончил театральный факультет Латвийской государственной консерватории.