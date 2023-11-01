Carlsberg: Москва украла наш бизнес

Датская компания пытается продать свою дочернюю компанию "Балтика" в России с прошлого года по примеру ряда других западных компаний, покинувших Россию после ее вторжения в Украину. Однако после того, как в июне Carlsberg объявила, что нашла покупателя на российскую часть своего бизнеса, российский диктатор Владимир Путин приказал временно конфисковать долю Carlsberg в местных пивоварнях.

"Невозможно обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому узаконенный вид", - заявил Оруп-Андерсен.

У Carlsberg в России было восемь пивоваренных заводов, на которых работало около 8400 человек. В прошлом году стоимость "Балтики" составила 1,41 миллиарда долларов.

Учитывая ограниченное взаимодействие с руководством "Балтики" и российскими властями, с июля Carlsberg не смогла найти приемлемого решения ситуации. "Мы не собираемся заключать соглашение с российским правительством, оправдывающее незаконное хищение нашего бизнеса", - заявил бизнесмен.

В октябре Carlsberg расторгла договоры об использовании своих брендов в России, которые позволяли "Балтике" производить и продавать продукцию Carlsberg на территории страны.

"После истечения срока действия этих лицензий "Балтике" не будет разрешено производить какую-либо нашу продукцию. Конечно, нет никакой гарантии, что "Балтика" этого не сделает, но по правилам должно быть так", - сказал Оруп-Андерсен.