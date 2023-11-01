Полиция: ужесточение правил продажи алкоголя может привести к росту нелегальной торговли

Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам одобрила предложение о внесении изменений в закон об обороте алкогольных напитков, согласно которым продажа алкогольных напитков лицам, не достигшим 20-летнего возраста, будет запрещена. В настоящее время алкоголь могут покупать лица, достигшие 18 лет.

Представитель полиции признал, что после изменения закона нагрузка на полицию может возрасти, однако употребление алкоголя является катализатором многих других правонарушений. По оценке Садовскиса, если такие поправки снизят потребление алкоголя, то объем работы полиции в сфере обеспечения безопасности и порядка также может уменьшиться.

Опыт работы полиции пока показывает, что большинство продавцов магазинов нарушают правила и продают алкоголь подросткам, скорее, "по невнимательности или неосторожности". Магазинов, систематически продающих подросткам алкогольные напитки, немного.

"Как только они появляются, на них быстро обращает внимание полиция", - утверждает Садовскис.

В этом году сотрудниками муниципальной полиции был выявлен 21 такой продавец, в то время как за весь прошлый год их было 23.

Продажа алкогольных напитков лицу, не достигшему 18 лет, наказывается штрафом в размере от 280 до 700 евро для сотрудника юридического лица (продавца, курьера или иного поставщика) и от 700 до 7100 евро - для юридического лица.