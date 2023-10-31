Спиртное - только с 20 лет: Комиссия Сейма поддержала идею

Депутат Рамона Петравича ("Латвия на первом месте") предположила, что возраст совершеннолетия должен быть пересмотрен, поскольку "в 18 лет можно жениться, но нельзя выпить бокал шампанского на свадьбе, и пол также можно менять с 18 лет". По мнению Петравичи, это может нанести больший и необратимый ущерб.