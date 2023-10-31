Спиртное - только с 20 лет: Комиссия Сейма поддержала идею

Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам одобрила сегодня, 31 октября, во втором чтении предложение по поправкам к закону об обороте алкогольных напитков, которые предусматривают запрет на продажу алкогольных напитков лицам, не достигшим 20-летнего возраста.
В настоящее время алкоголь могут покупать лица, достигшие 18 лет.
Депутат Рамона Петравича ("Латвия на первом месте") предположила, что возраст совершеннолетия должен быть пересмотрен, поскольку "в 18 лет можно жениться, но нельзя выпить бокал шампанского на свадьбе, и пол также можно менять с 18 лет". По мнению Петравичи, это может нанести больший и необратимый ущерб.
Несколько депутатов внесли предложения о более строгом ограничении времени продажи алкоголя. Депутаты решили, что на следующей неделе эти предложения углубленно рассмотрит подкомиссия по общественному здоровью.
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