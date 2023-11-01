Ринкевич: для защиты восточной границы нужен не только забор, но и военная инфраструктура

Как сообщил агентству LЕТА советник президента по коммуникации Мартиньш Дрегерис, Ринкевич посетил Командование специальных операций Национальных вооруженных сил (NBS), где встретился с представителями подразделения специального назначения и провел заседание военного совета. На заседании рассматривались вопросы защиты границ и развития Службы государственной обороны (СГО).

На заседании подробно докладывалось об укреплении военной инфраструктуры восточной границы, а также были заслушаны другие планы по выполнению задач утвержденной парламентом Концепции государственной обороны, в том числе планируемое развитие СГО.

"Сегодня национальная оборона - это целевое и своевременное использование имеющихся ресурсов для достижения и поддержания боеспособности и боеготовности. Помимо строительства забора, для защиты восточных границ Латвии нам необходимо создать соответствующую военную инфраструктуру в приграничной зоне, чтобы Латвия была защищена с первого сантиметра без всяких сомнений", - подчеркнул президент.

В ходе визита Ринкевич встретился с министром обороны Андрисом Спрудсом, командующим NBS генерал-лейтенантом Леонидом Калниньшем и руководителем командования спецопераций Андреем Забурдаевым.