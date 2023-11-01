Без брусчатки, но с широкими велодорожками: какие изменения ждут Воздушный мост?

В качестве одного из предполагаемых решений были названы расширенные тротуары и велосипедные дорожки, а также убранные из транспортного пространства столбы электропередачи.

В перспективе планируется организовать полосу для общественного транспорта по трамвайным путям.

Кроме того, планируется замена дорожного покрытия на асфальт.

Тем не менее все эти изменения не позволят увеличить скорость движения транспорта по мосту, которая может остаться на уровне 30 км/ч.

Реконструкция моста также повлияет на движение по прилегающим улицам.

В ходе реконструкции может увеличиться ширина моста и сузиться проезжая часть. Высота моста также может увеличиться в связи с требованиями планируемой электрификации Латвийской железной дороги.