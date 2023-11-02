В Риге без вести пропали женщина с младенцем

Полиция Риги разыскивает пропавшую без вести Анну Янсоне, 1989 года рождения, и ее дочь Луизе Эвертовскую, 2023 года рождения, которые 1 ноября в 09:00 покинули свое место жительства на улице Петерсалас в Риге и до сих пор не вернулись.