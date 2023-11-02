В Риге без вести пропали женщина с младенцем

Полиция Риги разыскивает пропавшую без вести Анну Янсоне, 1989 года рождения, и ее дочь Луизе Эвертовскую, 2023 года рождения, которые 1 ноября в 09:00 покинули свое место жительства на улице Петерсалас в Риге и до сих пор не вернулись.
Приметы пропавших: женщина была одета в серое пальто, черные джинсы, черную обувь. Ребенок был одет в серый комбинезон. Женщина с ребенком передвигались без коляски.
Госполиция призывает ознакомиться с фотографиями женщины и ребенка и отозваться каждого, кому известно их возможное местонахождение, позвонив по телефону 110.
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