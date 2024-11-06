Трамп выступил с речью перед своими сторонниками: главное

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о "политической победе" на выборах в США.

"Мы вошли в историю", - сказал он.

В ходе выступления он назвал себя 47-м президентом США, несмотря на то, что подсчет голосов еще не был окончен.

"Я сделаю США лучше, чем когда-либо. Господь спас мою жизнь не просто так!" - уверен кандидат в президенты США.

"Это великолепная победа американского народа, это позволит нам сделать Америку снова великой", - заявил Трамп. Он пообещал, что для США "наступит золотой век".

Также Трамп заявил, что республиканцы победили на выборах в сенат.

Кроме того, Дональд Трамп поблагодарил сторонников, отдельно отметив миллиардера и владельца соцсети X Илона Маска. Он назвал его "новой звездой" и "одним из важнейших людей страны".

Вместе с Трампом на сцену поднялся кандидат на пост вице-президента от республиканцев Джей Ди Вэнс.

"Я думаю, что мы стали свидетелями величайшего политического возвращения в истории США", - сказал Вэнс.

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