Полиция просит прокуратуру начать уголовное преследование ранее судимого педофила

16 февраля этого года в полицию поступило сообщение о том, что 14 февраля в местечке Гробиня на остановке мужчина совершил сексуальное насилие, трогав рукой несовершеннолетнюю в области половых органов, но затем покинул остановку.

19 февраля в полицию поступила информация, что мужчина начал преследовать взрослую женщину и ударил ее по ягодицам, но затем был задержан.

Мужчина уже имеет судимость за преступления против нравственности и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Мужчина совершил это преступления через восемь дней после освобождения из тюрьмы.

Согласно Уголовному закону за такое преступление может грозить лишение свободы на срок от пяти до 15 лет.

В полиции говорят, что в основном дети не рассказывают о том, что с ними произошло, но если ребенок все же доверяет и рассказывает хотя бы одному родственнику или знакомому, полиция призывает этих людей отреагировать и обратиться к специалистам.

О таких случаях важно информировать специалистов, а ребенку необходима психологическая помощь.

В данном случае девушка рассказала о случившемся своим родственникам, которые сообщили в полицию.

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