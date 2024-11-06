В настоящее время все указывает на возможность победы лидера республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США, сообщил агентству LETA эксперт по внешней политике Мартиньш Хирш.
Эксперт предсказывает исход выборов в США
Он пояснил, что сейчас Трамп имеет явное преимущество перед своим соперником, кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, ему также удалось увеличить свою поддержку по сравнению с выборами четырехлетней давности.
Демократы в настоящее время все еще надеются на голоса на крупных избирательных участках, а также на голосование по почте, которое позволило бы им "вырвать победу из рук Трампа".
Хотя в Европе в целом сложился более негативный образ Трампа, то, что слышат о политике его избиратели в США, существенно отличается от того, что рассказывают СМИ Европы и Латвии.
Американские СМИ, поддерживающие кандидата от Республиканской партии, не говорят о его плохой репутации, а подчеркивают хорошие вещи.
Кроме того, граждан США больше волнует внутренняя политика - экономика и социальные проблемы, в том числе цены в магазинах.
"Люди хотят перемен, и именно поэтому они просто антидемократы, а не сторонники Трампа", - резюмировал Хирш.
"Часть избирателей не слышат радикальных заявлений Трампа", - подчеркнул Хирш, отметив, что текущие результаты показывают популярность политика среди взрослых в сельской местности, где люди больше придерживаются традиционных ценностей и не чувствуют, что демократы услышали их.
Эксперт прогнозирует, что "гораздо более радикальной и странной внутренней политики" можно ожидать, если республиканцы получат контроль над Конгрессом.
Победа Трампа может также существенно подорвать демократический государственный аппарат, а также способствовать раздорам между партнерами по НАТО, которые извлекли уроки из предыдущего президентства Трампа и вложили больше средств в собственную оборону.
Поддержка Украины, скорее всего, уменьшится, если победит Трамп.
"Будущее демократии не выглядит радужным. Существуют обоснованные опасения по поводу эрозии демократии", - сказал Хирш.
Он не считает, что результаты выборов могут вызвать огромные волнения в обществе - службы США извлекли уроки из предыдущего опыта и подготовились к таким событиям.
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