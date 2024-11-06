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Эксперт предсказывает исход выборов в США

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Эксперт Мартиньш Хирш
Эксперт Мартиньш Хирш Фото: Zane Bitere/LETA

В настоящее время все указывает на возможность победы лидера республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США, сообщил агентству LETA эксперт по внешней политике Мартиньш Хирш.

Он пояснил, что сейчас Трамп имеет явное преимущество перед своим соперником, кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, ему также удалось увеличить свою поддержку по сравнению с выборами четырехлетней давности.

Демократы в настоящее время все еще надеются на голоса на крупных избирательных участках, а также на голосование по почте, которое позволило бы им "вырвать победу из рук Трампа".

Хотя в Европе в целом сложился более негативный образ Трампа, то, что слышат о политике его избиратели в США, существенно отличается от того, что рассказывают СМИ Европы и Латвии.

Американские СМИ, поддерживающие кандидата от Республиканской партии, не говорят о его плохой репутации, а подчеркивают хорошие вещи.

Кроме того, граждан США больше волнует внутренняя политика - экономика и социальные проблемы, в том числе цены в магазинах.

"Люди хотят перемен, и именно поэтому они просто антидемократы, а не сторонники Трампа", - резюмировал Хирш.

"Часть избирателей не слышат радикальных заявлений Трампа", - подчеркнул Хирш, отметив, что текущие результаты показывают популярность политика среди взрослых в сельской местности, где люди больше придерживаются традиционных ценностей и не чувствуют, что демократы услышали их.

Эксперт прогнозирует, что "гораздо более радикальной и странной внутренней политики" можно ожидать, если республиканцы получат контроль над Конгрессом.

Победа Трампа может также существенно подорвать демократический государственный аппарат, а также способствовать раздорам между партнерами по НАТО, которые извлекли уроки из предыдущего президентства Трампа и вложили больше средств в собственную оборону.

Поддержка Украины, скорее всего, уменьшится, если победит Трамп.

"Будущее демократии не выглядит радужным. Существуют обоснованные опасения по поводу эрозии демократии", - сказал Хирш.

Он не считает, что результаты выборов могут вызвать огромные волнения в обществе - службы США извлекли уроки из предыдущего опыта и подготовились к таким событиям.

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