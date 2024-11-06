Эксперт предсказывает исход выборов в США

Он пояснил, что сейчас Трамп имеет явное преимущество перед своим соперником, кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, ему также удалось увеличить свою поддержку по сравнению с выборами четырехлетней давности.

Демократы в настоящее время все еще надеются на голоса на крупных избирательных участках, а также на голосование по почте, которое позволило бы им "вырвать победу из рук Трампа".

Хотя в Европе в целом сложился более негативный образ Трампа, то, что слышат о политике его избиратели в США, существенно отличается от того, что рассказывают СМИ Европы и Латвии.

Американские СМИ, поддерживающие кандидата от Республиканской партии, не говорят о его плохой репутации, а подчеркивают хорошие вещи.

Кроме того, граждан США больше волнует внутренняя политика - экономика и социальные проблемы, в том числе цены в магазинах.

"Люди хотят перемен, и именно поэтому они просто антидемократы, а не сторонники Трампа", - резюмировал Хирш.