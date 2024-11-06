Skonto būve должно возместить государству более 12 млн евро

1 ноября суд принял решение частично удовлетворить встречный иск VVD к Skonto būve о взыскании ущерба на сумму 12,5 млн евро.

24 сентября 2010 года между Skonto būve и VVD был заключен договор о санации исторического загрязнения - Инчукалнских гудронных прудов.

6 июля 2015 года в суд поступило заявление Skonto būve против латвийского государства в лице VVD о взыскании долга, процентов, неустойки, ущерба и о признании уведомления о расторжении договора незаконным и недействительным. В заявление неоднократно вносились изменения и дополнения.

Встречный иск VVD к компании о взыскании убытков также поступил в суд.

Суд полностью отклонил иск Skonto būve к латвийскому государству.

Суд частично удовлетворил встречный иск VVD к Skonto būve о взыскании убытков. Суд постановил взыскать со Skonto būve компенсацию в размере 12,5 млн евро в пользу VVD, а также судебные издержки - государственную пошлину в размере 79 303 евро и расходы, связанные с ведением дела, в размере 312 726 евро.