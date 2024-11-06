SIA Skonto būve должно выплатить Государственной службе среды (VVD) более 12,5 миллиона евро в споре о восстановительных работах на Инчукалнских гудронных прудах.
Skonto būve должно возместить государству более 12 млн евро
1 ноября суд принял решение частично удовлетворить встречный иск VVD к Skonto būve о взыскании ущерба на сумму 12,5 млн евро.
24 сентября 2010 года между Skonto būve и VVD был заключен договор о санации исторического загрязнения - Инчукалнских гудронных прудов.
6 июля 2015 года в суд поступило заявление Skonto būve против латвийского государства в лице VVD о взыскании долга, процентов, неустойки, ущерба и о признании уведомления о расторжении договора незаконным и недействительным. В заявление неоднократно вносились изменения и дополнения.
Встречный иск VVD к компании о взыскании убытков также поступил в суд.
Суд полностью отклонил иск Skonto būve к латвийскому государству.
Суд частично удовлетворил встречный иск VVD к Skonto būve о взыскании убытков. Суд постановил взыскать со Skonto būve компенсацию в размере 12,5 млн евро в пользу VVD, а также судебные издержки - государственную пошлину в размере 79 303 евро и расходы, связанные с ведением дела, в размере 312 726 евро.
Решение еще не вступило в силу, его можно обжаловать в течение 20 дней в Рижском окружном суде, подав апелляционную жалобу в Рижский городской суд.
Как сообщает VVD, работы по рекультивации Инчукалнских гудронных прудов завершила компания Inčukalns EKO. Восстановительные работы проводились до декабря 2023 года.
VVD реализовало самый масштабный и технологически один из самых сложных экологических проектов в Латвии, очистив Инчукалнские гудронные пруды от опасных отходов, тем самым предотвратив попадание загрязнений в почву и грунтовые воды. Всего в результате реализации проекта в хозяйственный цикл возвращено около 8,4 га земли.
Компания Skonto būve зарегистрирована в марте 1995 года, ее акционерный капитал составляет 4 270 393 евро. Капитал предприятия принадлежит SIA Skonto Construction, сообщает портал Firmas.lv.
Финансовые данные предприятия за 2023 год отсутствуют, однако в 2022 году оборот предприятия составил 2,48 миллиона евро и оно работало с убытком в 2,79 миллиона евро, сообщает Firmas.lv.
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