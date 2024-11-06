Как в Риге отметят День Лачплесиса? Полная программа

В концерте примут участие трио виолончелистов Melo-M, группа Tautumeitas, группа барабанщиков и волынщиков Auļi, а также прозвучат песни из проекта "Прислушайся к метели душ" в исполнении Рейниса Сеянса, Яниса Шипкевица, Goran Gora, Linda Leen, Мариса Михелсонса, Sudden Lights, Musiqq и др.

Мероприятия Дня Лачплесиса начнутся с богослужения в Домском соборе.

С 12:00 до 12:30 состоится торжественная церемония смены караула у памятника Свободы, а затем дефиле оркестра штаба Национальных вооруженных сил (НВС) и солдат Службы гособороны.

С 15:00 до 16:00 памятное мероприятие пройдет на Судрабкалныньше на пересечении улицы Слокас и проспекта Курземес. На мероприятии выступят духовой оркестр штаба НВС и хор девочек Домского собора Tiara.

В этот день концерты пройдут и в культурных центрах столицы - в Малой гильдии, в парке Дворца культуры "Зиемельблазма" и Домском соборе.

Одно из центральных мероприятий Дня Лаплесиса в Риге пройдет в парке Узварас. В 18:30 здесь состоится торжественное поднятие государственного флага, к собравшимся обратятся официальные лица, а затем состоится праздничный концерт.

Завершающим мероприятием Дня Лачплесиса станет концерт в церкви Св. Иоанна, где в 20:00 молодежный хор Balsis исполнит кантату "Боже, земля твоя горит!".

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