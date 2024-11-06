Республиканцы, по данным СМИ, получили 51 место в сенате, тогда как Демократическая партия, по разным данным, - 43 или 42 места.

Таким образом, Республиканская партия обеспечила себе контроль как минимум над одной из палат конгресса в следующем году.

До сих пор демократы имели незначительное большинство в верхней палате конгресса США.

В палате представителей, как сообщает Русская служба BBC, республиканцы пока набирают 176 мест, а демократы - 139. По данным AP, у республиканцев 178 мест, у демократов - 143. Для того, чтобы обеспечить себе большинство в нижней палате, необходимо получить 218 мест.

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