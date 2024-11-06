Телеканал CNN объявил о победе Трампа. Телеканал заявил, что после победы в Пенсильвании и Висконсине - двух "колеблющихся" штатах - Трамп набрал 276 голосов выборщиков (по данным АР и NYT, 277 голосов выборщиков) при 270 необходимых.

Телеканал Fox News, газета The New York Times, агентства Associated Press и Reuters также отдают победу Трампу.

Официально победитель выборов будет объявлен позднее, когда завершится подсчет всех голосов.

Во вторник, 5 ноября, в США состоялись президентские выборы, на которых действующий вице-президент Камала Харрис баллотировалась от Демократической партии, конкурируя с кандидатом от республиканцев - бывшим президентом Дональдом Трампом.

Ранее Дональд Трамп уже объявил себя новым президентом США. Дональд Трамп вышел на сцену в Палм-Бич, где выступил перед своими сторонниками. Он заявил, что он и его сторонники "одержали историческую победу", и пообещал "бороться за избирателей" каждый день.

Трамп в ходе выступления назвал себя 47-м президентом США, несмотря на то, что подсчет голосов еще не был завершен.