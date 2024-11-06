По оценкам СМИ, на президентских выборах в США победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он стал 47-м президентом США.
Телеканал CNN объявил о победе Трампа. Телеканал заявил, что после победы в Пенсильвании и Висконсине - двух "колеблющихся" штатах - Трамп набрал 276 голосов выборщиков (по данным АР и NYT, 277 голосов выборщиков) при 270 необходимых.
Телеканал Fox News, газета The New York Times, агентства Associated Press и Reuters также отдают победу Трампу.
Официально победитель выборов будет объявлен позднее, когда завершится подсчет всех голосов.
Во вторник, 5 ноября, в США состоялись президентские выборы, на которых действующий вице-президент Камала Харрис баллотировалась от Демократической партии, конкурируя с кандидатом от республиканцев - бывшим президентом Дональдом Трампом.
Ранее Дональд Трамп уже объявил себя новым президентом США. Дональд Трамп вышел на сцену в Палм-Бич, где выступил перед своими сторонниками. Он заявил, что он и его сторонники "одержали историческую победу", и пообещал "бороться за избирателей" каждый день.
Трамп в ходе выступления назвал себя 47-м президентом США, несмотря на то, что подсчет голосов еще не был завершен.
У Трампа и Харрис, как и у представляемых ими Республиканской и Демократической партий, соответственно, принципиально различаются взгляды по множеству важнейших вопросов: экономике, миграции, обороне, климату, правам женщин и так далее.
Для Латвии крайне важно и то, как по-разному Трамп и Харрис относятся к НАТО и вторжению России в Украину.
Пока Харрис говорит о необходимости помочь Украине и укреплять связи США с партнерами по НАТО, Трамп критикует страны Европы и даже заявил, что будет "поощрять Россию нападать на те страны НАТО, которые тратят недостаточно на свою оборону".
Позиция же Трампа по Украине постоянно меняется - по крайней мере то, что мы слышим в его речах и интервью. Но вот премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в марте рассказал о плане Трампа лишить Киев военной помощи в случае прихода к власти.
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