Когда в Латвию прибудут лекарства для "часа Х"? Отвечает министр

Министр поделился, что в июле Кабинет министров выделил финансирование на закупку лекарств для стратегического запаса, был проведен конкурс и до конца года лекарства должны поступить в Латвию.

Абу Мери надеется, что часть лекарств можно будет производить на месте.

"В сотрудничестве с другими странами Балтии и Украиной мы составили список критически важных медикаментов, которые потребуются в "час Икс". В нем 66 наименований, и часть лекарств можно производить в Латвии. У нас есть два больших фармакологических производителя, которые могли бы выпускать до 20 процентов лекарств из этого списка", - уверен министр.

Министр также рассказал, где будет храниться стратегический запас лекарств.

"Официально у нас есть 2 или 3 хранилища для лекарств, и враг, скорей всего, о них знает.

Учитывая тот факт, что во время войны в Украине первые удары пришлись именно по таким хранилищам, мы должны позаботиться о надежной системе безопасности нашего резерва. И, поскольку это является вопросом государственной безопасности, информировать об этом широкую общественность мы не намерены", - поделился Абу Мери.

Также Абу Мери напомнил, что в 95% латвийских больниц есть свои стратегические запасы, которые позволят продержаться до 3 месяцев.

При этом министр считает, что у каждого хронического больного должен быть свой индивидуальный запас медицинских препаратов.

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