В России с 1 ноября проходит "Фестиваль Европейского кино", в репертуар которого вошли фильмы со всей Европы, в том числе и два фильма - "Олег" и "Детство Имада" - в создании которых принимали участие команды из Латвии, сообщает программа LTV Panorāma.
Видео ⟩ На кинофестивале в России хотели показать фильмы из Латвии. Продюсеры узнали об этом случайно
Фильм "Олег" - совместное производство Латвии, Литвы и Бельгии. Продюсер фильма Алиса Гелзе рассказала, что связалась с распространителями фильма, которые находятся в Брюсселе. В списках присланных им фестивалей за последние полгода Россия не значилась.
Это мероприятие проводит организация с одноименным названием - "Фестиваль Европейского кино". Гелзе отметила: "Они продали этой организации право распространять фильм в сети этих фестивалей. То есть у них есть каталог фильмов и в каждой стране организуется этот "Фестиваль Европейского кино", лозунги которого перекликались с основными условиями этой организации".
На сайте фестиваля фильмов цитируется и посол: "Русская культура является частью культурного наследия Европы. История и искусство России давно завораживали и вдохновляли мир. Добро пожаловать на Фестиваль Европейского кино в России, где кино объединяет!"
LTV связался депутатом Европарламента Сандрой Калниете ("Новое Единство"), которая выразила мнение, что "это больше похоже на типичный унаследованный от СССР способ пропаганды, как такими ловкими действиями культурных связей создается иллюзия о том, что отношения нормальные или нормализуются". Калниете сомневается, что посол Евросоюза разрешил бы такое устраивать.
Продюсер фильма "Детство Имада" Матис Кажа признается: "В моей практике это первый подобный случай. Для демонстрации в террористической стране предложен фильм, с которым я связан, без моего знания. Если бы я знал об этом, я бы сказал, что мы это не принимаем.
Мне кажется, здесь вопрос в понимании западными дистрибьюторскими компаниями и так называемыми агентами по продажам геополитической ситуации этого момента".
В Национальном киноцентре тоже рассказывают, что с Россией и Беларусью связи больше не поддерживают.
Теперь, по просьбе продюсеров, и фильм "Олег", и "Детство Имада" из предполагаемой программы фестиваля удалены.
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