Фильм "Олег" - совместное производство Латвии, Литвы и Бельгии. Продюсер фильма Алиса Гелзе рассказала, что связалась с распространителями фильма, которые находятся в Брюсселе. В списках присланных им фестивалей за последние полгода Россия не значилась.

Это мероприятие проводит организация с одноименным названием - "Фестиваль Европейского кино". Гелзе отметила: "Они продали этой организации право распространять фильм в сети этих фестивалей. То есть у них есть каталог фильмов и в каждой стране организуется этот "Фестиваль Европейского кино", лозунги которого перекликались с основными условиями этой организации".

На сайте фестиваля фильмов цитируется и посол: "Русская культура является частью культурного наследия Европы. История и искусство России давно завораживали и вдохновляли мир. Добро пожаловать на Фестиваль Европейского кино в России, где кино объединяет!"