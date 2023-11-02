Как поддерживать умственный тонус? 5 секретов для сохранения умственной молодости

Чтобы сохранить психический тонус и здоровье мозга, независимо от количества лет, разум необходимо постоянно тренировать, заботясь как о постоянной мозговой активности, так и о здоровье в целом. Специалист по общественному здравоохранению, магистр медицинских наук Инета Ванага и сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня рассказывают, как сохранить душевную молодость и радость жизни в любом возрасте.

"Психическое здоровье человека так же важно, как и физическое благополучие. Оно дает нам радость жизни, мотивацию, способность видеть новое и интересное, позволяет справляться с повседневными стрессами и жить полноценной жизнью, успешно преодолевая трудности, выстраивая отношения с окружающими и наслаждаясь маленькими повседневными радостями. Пренебрежение психическим здоровьем может привести не только к эмоциональным трудностям, таким как депрессия и перепады настроения, но и к физическим симптомам, включая нарушения сна и хроническую усталость. Кроме того, следует учитывать, что со временем клетки мозга восстанавливаются медленнее, поэтому без тренировки ума страдают когнитивные функции – память, способность обрабатывать информацию и усваивать новое. Чтобы поддерживать умственный тонус, мозг, как и тело, необходимо постоянно тренировать, общаясь, изучая новые навыки и осознавая свои эмоции, а также уделяя достаточно времени отдыху и управлению стрессом. Также следует помнить, что психическое здоровье тесно связано со здоровьем физическим – хронический стресс и нарушения психического здоровья способствуют болезням, а полноценный сон и физические нагрузки улучшают не только наше самочувствие, но и психическое состояние", – подчеркивает Магистр наук в области здравоохранения Инета Ванага.