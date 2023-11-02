Как поддерживать умственный тонус? 5 секретов для сохранения умственной молодости

Повседневный стресс, погружение в рутину, малоподвижный образ жизни и пренебрежение психическим здоровьем – все это влияет не только на наше самочувствие, но и на работу мозга, в результате чего мы теряем радость жизни и интерес к тому, что происходит вокруг нас.
Чтобы сохранить психический тонус и здоровье мозга, независимо от количества лет, разум необходимо постоянно тренировать, заботясь как о постоянной мозговой активности, так и о здоровье в целом. Специалист по общественному здравоохранению, магистр медицинских наук Инета Ванага и сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня рассказывают, как сохранить душевную молодость и радость жизни в любом возрасте.
"Психическое здоровье человека так же важно, как и физическое благополучие. Оно дает нам радость жизни, мотивацию, способность видеть новое и интересное, позволяет справляться с повседневными стрессами и жить полноценной жизнью, успешно преодолевая трудности, выстраивая отношения с окружающими и наслаждаясь маленькими повседневными радостями. Пренебрежение психическим здоровьем может привести не только к эмоциональным трудностям, таким как депрессия и перепады настроения, но и к физическим симптомам, включая нарушения сна и хроническую усталость. Кроме того, следует учитывать, что со временем клетки мозга восстанавливаются медленнее, поэтому без тренировки ума страдают когнитивные функции – память, способность обрабатывать информацию и усваивать новое. Чтобы поддерживать умственный тонус, мозг, как и тело, необходимо постоянно тренировать, общаясь, изучая новые навыки и осознавая свои эмоции, а также уделяя достаточно времени отдыху и управлению стрессом. Также следует помнить, что психическое здоровье тесно связано со здоровьем физическим – хронический стресс и нарушения психического здоровья способствуют болезням, а полноценный сон и физические нагрузки улучшают не только наше самочувствие, но и психическое состояние", – подчеркивает Магистр наук в области здравоохранения Инета Ванага.
5 практических задач для сохранения и восстановления психической молодости
1. Общение с окружающими. Общаясь с другими людьми, мы развиваем социальные навыки, получаем новый опыт и тем самым укрепляем здоровье мозга и психики. Взаимный контакт включает в себя как многоплановые беседы, так и дискуссии на актуальные темы, новые знакомства, обучение у других, общение в цифровой среде и активное слушание. Эти занятия позволяют развивать навыки рассуждения и эмоциональный интеллект, понимать эмоции других людей и соответственно реагировать, стимулировать критическое мышление и мозговую активность.
2. Уделяйте время физической активности. При активном движении в организме повышается уровень эндорфинов – гормонов счастья и улучшается настроение. Физические нагрузки способствуют снабжению мозга кислородом, увеличивают скорость мышления, восприятия и реакции, а также благотворно влияют на сосуды головного мозга. Выделите не менее 30 минут в день для движения, выбрав занятие, которое кажется более приятным, например танцы или йога, или быстрая прогулка. В свою очередь, не менее 150 минут в неделю следует посвящать энергичным физическим нагрузкам.
3. Осваивайте новые навыки. Изучая что-то новое, мы поддерживаем активность мозга, сохраняя тем самым его гибкость и способность усваивать новую информацию. Обучение новым навыкам расширяет когнитивные резервы мозга, что обеспечивает лучшее восстановление мозга при различных травмах, а также замедляет его естественный процесс старения. Изучите новый язык, запишитесь на курсы, которые вас интересуют, научитесь играть на музыкальном инструменте или посвятите время другим занятиям, которые позволят вам встретиться с неизведанным и создать новые задачи для вашего ума.
4. Применяйте дыхательные и медитативные практики. Неторопливая медитация помогает повысить концентрацию, снизить стресс и повысить уверенность в себе, а дыхательные упражнения восстановят душевное равновесие и успокоят разум. Рекомендуется уделять медитации не менее десяти минут в день, тщательно концентрируясь на каждом вдохе и выдохе.
5. Запишите свои эмоции и переживания. Определяя и записывая свои мысли, эмоции и переживания, снижается внутреннее напряжение, мозг освобождается от забот и повышается эмоциональное состояние, кроме того, письмо от руки тренирует моторику пальцев, развивает способность решать задачи и тренирует внимание.
"Чтобы позаботиться о работе мозга, следует также обратить внимание на другие повседневные привычки, например, на рацион. Питание должно быть здоровым и сбалансированным, мозгу необходимы продукты, содержащие ценные жирные кислоты омега-3, магний, цинк, витамин В и другие витамины и минералы. Могут быть полезны и пищевые добавки, нормализующие работу нервной системы – например, препараты, содержащие экстракт боярышника, валерианы, мяты или зверобоя. Найдите время для отдыха и посвящайте сну не менее восьми часов в день. Если восстановить психическое здоровье самостоятельно не получается, обратитесь за помощью к специалисту! Сохранить и восстановить душевную молодость и тонус можно в любом возрасте – важен наш настрой, образ жизни, умение учиться на опыте и, при необходимости, умение принимать помощь от других", - указывает сертифицированный фармацевт Apotheka.
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