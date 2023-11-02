В Латвии запретили находиться автомобилям, зарегистрированным в России

Закон предусматривает, что владелец зарегистрированного в России транспортного средства должен зарегистрировать его в Латвии или вывезти из Латвии не позднее 14 февраля следующего года. Использование зарегистрированных в России транспортных средств в дорожном движении на территории Латвии будет разрешено в случае транзитного проезда через территорию Латвии. Транспортному средству, зарегистрированному в России, будет разрешено проехать транзитом через территорию Латвии только один раз.

Если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает из Латвии и будет обнаружено, что оно незаконно используется в дорожном движении, то оно будет конфисковано. Планируется, что конфискованные автомобили будут передаваться Украине в качестве поддержки ее в борьбе с государством-агрессором.

В то же время поправки предусматривают обязанность лица до въезда в Латвию через электронные сервисы Дирекции безопасности дорожного движения предоставить информацию о транспортном средстве, водителе и периоде, в течение которого транспортное средство будет участвовать в дорожном движении в Латвии. Этот период не должен превышать 24 часа.

Министерство юстиции отмечает, что в связи с полномасштабным вторжением России в Украину и угрозой ее территориальной целостности, суверенитету и независимости пребывание зарегистрированных в России транспортных средств на территории Латвии недопустимо. Кроме того, российские транспортные средства зачастую не соответствуют техническим требованиям ЕС, и использование таких транспортных средств в дорожном движении может угрожать безопасности дорожного движения.