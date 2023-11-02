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Силиня: в следующем году в бюджете не будет депутатских квот

rus.tvnet.lv/LETA
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Премьер-министр Эвика Силиня
Премьер-министр Эвика Силиня Фото: Valsts kanceleja / Ieva Leiniša

Депутатских квот в бюджете следующего года не будет, заявила в программе Spried ar Delfi премьер-министр Эвика Силиня.

Она уверена, что при разработке бюджета важно соблюдать дисциплину и не отступать от государственных целей.

"Вряд ли кто-то может утверждать, что потребности, заложенные в этом бюджете, не надо было удовлетворять", - сказала премьер-министр, выразив надежду на понимание со стороны отраслей.

Силиня добавила, что компромисс по 12%-ному налогу на добавленную стоимость (НДС) на фрукты и овощи может быть вынесен на второе чтение.

В среду, 1 ноября, правительство утвердило проект государственного бюджета на 2024 год и бюджетные рамки на 2024, 2025 и 2026 годы, которые предусматривают поступления консолидированного государственного бюджета в размере 14,486 млрд евро и расходы в размере 16,212 млрд евро в следующем году.

Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,3% внутреннего валового продукта (ВВП), а в 2026 году - 0,9% ВВП.

Государственный долг в следующем году прогнозируется в размере 18,6 млрд евро, или 41% ВВП.

Тремя приоритетами государства являются внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение.

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