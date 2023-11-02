Госполиция просит помощи в поисках пропавшей без вести девушки

Должностные лица Южнокурземского участка Курземского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Ангелину Матвееву 2006 года рождения, которая 30 октября вышла из центра поддержки детей Dzintari в Лиепае на ул. Виршу, 9/11, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.