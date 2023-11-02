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Госполиция просит помощи в поисках пропавшей без вести девушки

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Пропавшая Ангелина Матвеева
Пропавшая Ангелина Матвеева Фото: Valsts policija

Должностные лица Южнокурземского участка Курземского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Ангелину Матвееву 2006 года рождения, которая 30 октября вышла из центра поддержки детей Dzintari в Лиепае на ул. Виршу, 9/11, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Пропавшая Ангелина Матвеева
Пропавшая Ангелина Матвеева Фото: Valsts policija

Госполиция призывает посмотреть фотографию девушки и отозваться каждого, кто располагает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.

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