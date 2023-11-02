Полицейские-взяточники получили тюремный срок за то, что "не замечали" нелегальную торговлю сигаретами

Рижский окружной суд, удовлетворив апелляционный протест прокуратуры об отмене решения суда по экономическим делам, признал виновными в получении взятки двух бывших должностных лиц Госполиции, сообщает прокуратура.

В соответствии с обвинением полицейские, используя свое служебное положение, в группе лиц по предварительному сговору согласились с предложением одного мужчины раз в месяц получать 150 евро за то, что полиция не задержит и не накажет его за незаконную реализацию табачных изделий на рынке в Елгаве.

Рижский окружной суд признал обвиняемых виновными в совершении указанного преступления и назначил им наказание в виде лишения свободы - одному из обвиняемых на два года и восемь месяцев и второму обвиняемому на два года и пять месяцев.

Кроме того, суд постановил запретить обоим обвиняемым занимать должности в Госполиции сроком на четыре года.

Данный приговор еще можно обжаловать в кассационном порядке.