Суд апелляционной инстанции приговорил двух теперь уже бывших полицейских к тюремным срокам за прикрытие глаз на незаконную торговлю сигаретами на рынке в Елгаве в обмен на взятку.
Полицейские-взяточники получили тюремный срок за то, что "не замечали" нелегальную торговлю сигаретами
Рижский окружной суд, удовлетворив апелляционный протест прокуратуры об отмене решения суда по экономическим делам, признал виновными в получении взятки двух бывших должностных лиц Госполиции, сообщает прокуратура.
В соответствии с обвинением полицейские, используя свое служебное положение, в группе лиц по предварительному сговору согласились с предложением одного мужчины раз в месяц получать 150 евро за то, что полиция не задержит и не накажет его за незаконную реализацию табачных изделий на рынке в Елгаве.
Рижский окружной суд признал обвиняемых виновными в совершении указанного преступления и назначил им наказание в виде лишения свободы - одному из обвиняемых на два года и восемь месяцев и второму обвиняемому на два года и пять месяцев.
Кроме того, суд постановил запретить обоим обвиняемым занимать должности в Госполиции сроком на четыре года.
Данный приговор еще можно обжаловать в кассационном порядке.
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