Скандал в Украине: Bolt дал комментарий про увольнение таксиста, отказавшегося говорить на украинском

"Компания Bolt не терпит дискриминации и открыта для всех, кто хочет работать на нашей платформе. Однако в разных странах на водителей распространяются разные правила", - сказала Rus.Postimees пресс-секретарь компании Лийси Мария Алексиус. Она добавила, что как поставщики услуг водители Bolt обязаны соблюдать законы и правила, установленные местными властями.

"В Украине действует Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно статье 30 этого закона все предприятия, учреждения и организации, предоставляющие услуги потребителям, обязаны предоставлять услуги на государственном языке", - сказала Алексиус и подчеркнула, что вышеупомянутый водитель нарушил этот закон.

"Компания Bolt связалась с водителем по этому поводу и приняла соответствующие меры", - заключила она.

Ранее RUS TVNET писал, что на прошлой неделе в соцсетях появилось видео, на котором таксист эстонского сервиса Bolt высаживает пассажирок. Судя по видео, причиной такого поступка стало их требование говорить с ними на украинском.

С призывом уволить таксиста выступил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. После увольнения таксиста бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил компанию Bolt в нарушении Конституции Украины.